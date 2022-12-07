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Зеленский собирал Ставку: говорили о Бахмуте и других местах жестокого противостояния

Елена РощинаСреда, 7 декабря 2022, 22:08
Зеленский собирал Ставку: говорили о Бахмуте и других местах жестокого противостояния
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский 7 декабря провел заседание Ставки верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины, на котором говорил об обстановке на самых горячих участках фронта и ситуации в энергетике.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к украинскому народу

Прямая речь: "Провел сегодня заседание Ставки: доклады командующих, разбор ситуации на конкретных направлениях – прежде всего, относительно Донецкой области, районов Бахмута и других горячих точек. Там очень жестокое противостояние, каждый метр имеет значение.

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Я благодарю всех наших ребят, которые уничтожают врага именно там каждый день, каждую ночь, каждый час.

Конечно, на Ставке уделили должное внимание Луганской области, Харьковской области. Были доклады по ситуации в целом и на границах".

Детали: Кроме того, на Ставке верховного главнокомандующего обсуждали вопросы энергетики.

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Темы: ЗеленскийставкавойнаДонецкая область
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