Зеленский собирал Ставку: говорили о Бахмуте и других местах жестокого противостояния

Президент Владимир Зеленский 7 декабря провел заседание Ставки верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины, на котором говорил об обстановке на самых горячих участках фронта и ситуации в энергетике.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к украинскому народу

Прямая речь: "Провел сегодня заседание Ставки: доклады командующих, разбор ситуации на конкретных направлениях – прежде всего, относительно Донецкой области, районов Бахмута и других горячих точек. Там очень жестокое противостояние, каждый метр имеет значение.

Я благодарю всех наших ребят, которые уничтожают врага именно там каждый день, каждую ночь, каждый час.

Конечно, на Ставке уделили должное внимание Луганской области, Харьковской области. Были доклады по ситуации в целом и на границах".

Детали: Кроме того, на Ставке верховного главнокомандующего обсуждали вопросы энергетики.