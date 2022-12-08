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Путин создает условия для затяжной войны в Украине – ISW

"Украинская правда"Четверг, 8 декабря 2022, 05:49
ВЛАДИМИР ПУТИН. ФОТО С САЙТА КРЕМЛЯ

Аналитики Института изучения войны (ISW) убеждены, что российский президент Владимир Путин создает условия для затяжной захватнической войны в Украине.

Источник: ISW

Детали: Аналитики отмечают, что во время встречи с Советом по развитию гражданского общества и прав человека Путин заявил, что так называемая "спецоперация" в Украине может быть "длительным процессом" и что захват новых территорий является важным результатом для России.

Эксперты института отметили, что на этой встрече Путин сравнил себя с российским царем Петром первым и отметил, что Россия сейчас контролирует Азовское море, за которое боролся царь.

"Эта ссылка на российскую имперскую историю явно определяет нынешние цели Путина в Украине, как откровенно империалистические и все еще максималистские. Путин настраивает российскую внутреннюю аудиторию на затяжную, изнурительную войну в Украине, цель которой - завоевание новых украинских территорий", – говорится в отчете ISW.

Аналитики института отметили, что российское информационное пространство положительно отреагировало на империалистические заявления Путина, которые создают дополнительные условия для затягивания войны.

В ISW также привели слова одного из российских блогеров, который сравнил Украину с Сирией, отметив, что российские войска начали чувствовать победы на поле боя лишь спустя годы после начала операции.

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"Путин, похоже, не желает рисковать потерей внутреннего импульса, даже ненадолго остановив свои наступательные операции, не говоря уже о том, чтобы отступить от своих целей, которые, как он все четче дает понять, включают в себя восстановление российской империи в той или иной форме", – резюмируют аналитики.

Основные выводы ISW:

  • Владимир Путин создает условия для затяжной захватнической войны в Украине.
  • Путин использует российский Совет по правам человека для консолидации власти, отвергая принципы международного права в области прав человека.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с комментариями, подтверждающими предварительные оценки ISW, что оперативная пауза зимой 2022-2023 гг. будет в пользу России.
  • Российские войска впервые за три недели применили в Украине беспилотники "Шахид-136".
  • Попытки России давить на Беларусь с целью вовлечения ее в войну в Украине может вызвать трения среди белорусских военных.
  • Российские войска, вероятно, увеличивают темпы своих контратак в восточной части Харьковской и западной части Луганской областей.
  • Оккупанты продолжают наступательные операции на Бахмутском и Авдеевско-Донецком направлениях.
  • В восточной части Херсонской области продолжаются оборонительные действия и перегруппировка сил российских войск.
  • Независимые российские СМИ сообщают, что мобилизационные мероприятия будут продолжаться, несмотря на заявления российских официальных лиц об обратном.
  • Оккупационные власти, вероятно, превращают Мариуполь Донецкой области в тыловую военную и логистическую базу для российских войск.

Темы: войнаПутинУкраинаоккупация
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