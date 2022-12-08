Путин создает условия для затяжной войны в Украине – ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) убеждены, что российский президент Владимир Путин создает условия для затяжной захватнической войны в Украине.

Источник: ISW

Детали: Аналитики отмечают, что во время встречи с Советом по развитию гражданского общества и прав человека Путин заявил, что так называемая "спецоперация" в Украине может быть "длительным процессом" и что захват новых территорий является важным результатом для России.

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Эксперты института отметили, что на этой встрече Путин сравнил себя с российским царем Петром первым и отметил, что Россия сейчас контролирует Азовское море, за которое боролся царь.

"Эта ссылка на российскую имперскую историю явно определяет нынешние цели Путина в Украине, как откровенно империалистические и все еще максималистские. Путин настраивает российскую внутреннюю аудиторию на затяжную, изнурительную войну в Украине, цель которой - завоевание новых украинских территорий", – говорится в отчете ISW.

Аналитики института отметили, что российское информационное пространство положительно отреагировало на империалистические заявления Путина, которые создают дополнительные условия для затягивания войны.

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В ISW также привели слова одного из российских блогеров, который сравнил Украину с Сирией, отметив, что российские войска начали чувствовать победы на поле боя лишь спустя годы после начала операции.

"Путин, похоже, не желает рисковать потерей внутреннего импульса, даже ненадолго остановив свои наступательные операции, не говоря уже о том, чтобы отступить от своих целей, которые, как он все четче дает понять, включают в себя восстановление российской империи в той или иной форме", – резюмируют аналитики.

Основные выводы ISW: