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В Ясиноватой 20 вооруженных зеков дезертировали из российской армии – Генштаб

"Украинская правда"Четверг, 8 декабря 2022, 07:45
ВОЕННЫЕ РФ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

В Донецкой области из армии оккупантов сбежали около 20 завербованных заключенных с оружием.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Дословно: "Во временно оккупированном городе Ясиноватая Донецкой области, при перевозке одного из подразделений оккупационных войск на боевые позиции сбежали около 20 человек с оружием из числа ранее заключенных лиц".

Детали: В Генштабе сообщили, что в результате проведения розыскных действий трое беглецов были уничтожены. Оккупанты продолжают мероприятия по поиску беглецов.

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Темы: ГенштабоккупацияРосcия
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