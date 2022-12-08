В Ясиноватой 20 вооруженных зеков дезертировали из российской армии – Генштаб

В Донецкой области из армии оккупантов сбежали около 20 завербованных заключенных с оружием.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Дословно: "Во временно оккупированном городе Ясиноватая Донецкой области, при перевозке одного из подразделений оккупационных войск на боевые позиции сбежали около 20 человек с оружием из числа ранее заключенных лиц".

Детали: В Генштабе сообщили, что в результате проведения розыскных действий трое беглецов были уничтожены. Оккупанты продолжают мероприятия по поиску беглецов.