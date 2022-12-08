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Канцлер Германии: риск применения Россией ядерного оружия сейчас уменьшился

"Европейская правда"Четверг, 8 декабря 2022, 07:15
Канцлер Германии: риск применения Россией ядерного оружия сейчас уменьшился
ОЛАФ ШОЛЬЦ, ФОТО: GETTY IMAGES

Риск того, что президент России Владимир Путин применит ядерное оружие в войне против Украины, снизился в ответ на международное давление.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Война продолжается с неизменной жестокостью", хотя на данный момент кое-что изменилось. Россия перестала угрожать применением ядерного оружия. Это реакция на то, что международное сообщество обозначило красную линию", - сказал Шольц.

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Несмотря на глубокие разногласия, важно, чтобы диалог с Кремлем продолжался, добавил лидер Германии.

Шольц сказал, что Путин должен остановить войну, но после этого он готов говорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе, добавив, что это предлагалось и до войны.

Защищая поддержку Украины со стороны Германии, которая, по мнению критиков в Киеве и других странах Европы, была слишком сдержанной, Шольц сказал, что после США Германия является одним из крупнейших сторонников Украины, включая поставки оружия.

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"Мы делаем все возможное, чтобы предотвратить прямую войну между Россией и НАТО. В таком конфликте будут только проигравшие - во всем мире", - сказал он.

В среду Путин заявил, что риск ядерной войны растет, но настаивал на том, что Россия не "сошла с ума" и что она рассматривает свой ядерный арсенал как чисто оборонительное средство сдерживания.

Напомним, в течение последней недели Украина получила от Германии еще 20 бронеавтомобилей Dingo, а также два тягача-транспортеры танков M1070 Oshkosh.

Темы: Шольцядерное оружиеРосcия
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