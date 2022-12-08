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Канцлер Германии: риск применения Россией ядерного оружия сейчас уменьшился

"Европейская правда"Четверг, 8 декабря 2022, 08:15
ОЛАФ ШОЛЬЦ, ФОТО: GETTY IMAGES

Риск того, что президент России Владимир Путин применит ядерное оружие в войне против Украины, снизился в ответ на международное давление.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Война продолжается с неизменной жестокостью", хотя на данный момент кое-что изменилось. Россия перестала угрожать применением ядерного оружия. Это реакция на то, что международное сообщество обозначило красную линию", - сказал Шольц.

Несмотря на глубокие разногласия, важно, чтобы диалог с Кремлем продолжался, добавил лидер Германии.

Шольц сказал, что Путин должен остановить войну, но после этого он готов говорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе, добавив, что это предлагалось и до войны.

Защищая поддержку Украины со стороны Германии, которая, по мнению критиков в Киеве и других странах Европы, была слишком сдержанной, Шольц сказал, что после США Германия является одним из крупнейших сторонников Украины, включая поставки оружия.

"Мы делаем все возможное, чтобы предотвратить прямую войну между Россией и НАТО. В таком конфликте будут только проигравшие - во всем мире", - сказал он.

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В среду Путин заявил, что риск ядерной войны растет, но настаивал на том, что Россия не "сошла с ума" и что она рассматривает свой ядерный арсенал как чисто оборонительное средство сдерживания.

Напомним, в течение последней недели Украина получила от Германии еще 20 бронеавтомобилей Dingo, а также два тягача-транспортеры танков M1070 Oshkosh.

Темы: Шольцядерное оружиеРосcия
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