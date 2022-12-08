Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нидерланды и Канада присоединились к иску Украины в суде ООН о геноциде со стороны РФ

"Европейская правда"Четверг, 8 декабря 2022, 08:31
скриншот

Канада и Нидерланды подали в Международный суд ООН совместное заявление о вступлении в дело, касающееся обвинения в геноциде согласно Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Украина против Российской Федерации).

Об этом говорится в заявлении суда, пишет "Европейская правда".

"В соответствии со статьей 63 Статута, в тех случаях, когда возникает вопрос о толковании конвенции, участниками которой являются другие государства, кроме тех, которых касается дело, каждое из этих государств имеет право вступить в разбирательство. В этом случае толкование, данное решением суда, будет одинаково обязательным для них", - говорится в заявлении.

В своей совместной декларации Канада и Нидерланды заявляют, что "принимая во внимание jus cogens характер запрета геноцида и erga omnes partes характер обязательств по Конвенции о геноциде, все Договаривающиеся стороны имеют общий интерес в достижении высоких целей Конвенции о геноциде", - говорится в заявлении.

Они добавляют, что "учитывая их общую заинтересованность в достижении высоких целей Конвенции, а также их последующую заинтересованность в ней, Канада и Нидерланды решили вмешаться в это дело, чтобы изложить свое толкование соответствующих положений Конвенции перед судом".

Также сообщается, что Украине и Российской Федерации было предложено представить письменные замечания о совместном заявлении Канады и Нидерландов в дело.

Напомним, главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, рассматривая наказание РФ за преступление агрессии против Украины, считает целесообразным фокусироваться для этого на уже существующих институтах, а не на создании нового спецтрибунала.

ВИДЕО ДНЯ

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС предлагает создать специализированный суд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования преступления агрессии России.

Украина не является участницей Римского статута - международного соглашения, на основе которого был основан и действует Международный уголовный суд. Однако Украина дала Международному уголовному суду право расследовать преступления на своей территории. 

Темы: НидерландыКанадавойнагеноцид
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение ректору Почаевской духовной семинарии УПЦ МП

ВСУ били по аэродромам РФ модифицированными советскими "Стрижами" – Politico

В Киеве и области, в Днепропетровской и Одесской областях продолжаются экстренные отключения – ДТЭК

Кремль не отказался от максималистских целей в войне против Украины – ISW

Госдеп США сравнил действия россиян в Украине с тактикой ИГИЛ

Все новости...
Нидерланды
Нидерландская следственная группа собрала в Украине доказательства для Международного уголовного суда
Прокуратура Нидерландов не будет обжаловать приговор по делу MH17
Нижняя палата парламента Нидерландов признала РФ государством-спонсором терроризма
Последние новости
11:39
Франция передала Украине 100 генераторов средней мощности
11:38
фотоВозле "Вернадского" начался пингвиний беби-бум
11:32
Племянник Кадырова приехал на юг Украины: будет "смотрящим" – мэр Мелитополя
11:25
Стефанишина утверждает, что 7 рекомендаций нужны для движения не только в ЕС, но и в НАТО
11:19
Американские кинокритики назвали лучший фильм года
11:15
фото"Русский мир" и убежища для ДРГ: правоохранители проверяют Покровский собор в Борисполе
11:10
ПриватБанк возобновил работу банкоматов в освобожденном Волчанске
10:56
фотоЗадержанная в рамках санкций яхта российского миллиардера исчезла из порта в Италии
10:52
24-го или 7-го: по какому календарю будут праздновать Рождество украинские греко-католики
10:49
Китайцы захватывают долю российского авторынка после ухода западных брендов – Reuters
Все новости...