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Нидерланды и Канада присоединились к иску Украины в суде ООН о геноциде со стороны РФ

"Европейская правда"Четверг, 8 декабря 2022, 07:31
Нидерланды и Канада присоединились к иску Украины в суде ООН о геноциде со стороны РФ
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Канада и Нидерланды подали в Международный суд ООН совместное заявление о вступлении в дело, касающееся обвинения в геноциде согласно Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Украина против Российской Федерации).

Об этом говорится в заявлении суда, пишет "Европейская правда".

"В соответствии со статьей 63 Статута, в тех случаях, когда возникает вопрос о толковании конвенции, участниками которой являются другие государства, кроме тех, которых касается дело, каждое из этих государств имеет право вступить в разбирательство. В этом случае толкование, данное решением суда, будет одинаково обязательным для них", - говорится в заявлении.

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В своей совместной декларации Канада и Нидерланды заявляют, что "принимая во внимание jus cogens характер запрета геноцида и erga omnes partes характер обязательств по Конвенции о геноциде, все Договаривающиеся стороны имеют общий интерес в достижении высоких целей Конвенции о геноциде", - говорится в заявлении.

Они добавляют, что "учитывая их общую заинтересованность в достижении высоких целей Конвенции, а также их последующую заинтересованность в ней, Канада и Нидерланды решили вмешаться в это дело, чтобы изложить свое толкование соответствующих положений Конвенции перед судом".

Также сообщается, что Украине и Российской Федерации было предложено представить письменные замечания о совместном заявлении Канады и Нидерландов в дело.

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Напомним, главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, рассматривая наказание РФ за преступление агрессии против Украины, считает целесообразным фокусироваться для этого на уже существующих институтах, а не на создании нового спецтрибунала.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС предлагает создать специализированный суд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования преступления агрессии России.

Украина не является участницей Римского статута - международного соглашения, на основе которого был основан и действует Международный уголовный суд. Однако Украина дала Международному уголовному суду право расследовать преступления на своей территории. 

Темы: НидерландыКанадавойнагеноцид
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