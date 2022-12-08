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В Еврокомиссии заявили, что ЕС не поддастся на российский ядерный шантаж

"Европейская правда"Четверг, 8 декабря 2022, 08:32
В Еврокомиссии заявили, что ЕС не поддастся на российский ядерный шантаж
ФОТО: GETTY IMAGES

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровкис заявил, что ЕС не поддастся на российский ядерный шантаж и манипуляции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Домбровскис пообещал продолжать оказывать поддержку Украине, включая предоставление финансовой помощи в размере 18 миллиардов евро на следующий год.

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"Украина нуждается в нашей поддержке, и мы собираемся ее предоставить. Мы нацелены на то, чтобы первые средства были выделены в январе, и мы придерживаемся этой цели", - сказал он.

Ранее канцлер Германии заявил, что риск того, что президент России Владимир Путин применит ядерное оружие в войне против Украины, снизился в ответ на международное давление.

Напомним, 6 декабря Венгрия на заседании Совета ЕС высказалась против принятия предложения Еврокомиссии выделить Украине в 2023 году 18 млрд евро финансовой помощи. 

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Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис после этого предположил, что ЕС примет политическое решение, которое позволит предоставить Украине в 2023 году 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи, несмотря на позицию Венгрии.

Темы: ЕСРосcияядерное оружиевойна
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