В Еврокомиссии заявили, что ЕС не поддастся на российский ядерный шантаж

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровкис заявил, что ЕС не поддастся на российский ядерный шантаж и манипуляции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Домбровскис пообещал продолжать оказывать поддержку Украине, включая предоставление финансовой помощи в размере 18 миллиардов евро на следующий год.

"Украина нуждается в нашей поддержке, и мы собираемся ее предоставить. Мы нацелены на то, чтобы первые средства были выделены в январе, и мы придерживаемся этой цели", - сказал он.

Ранее канцлер Германии заявил, что риск того, что президент России Владимир Путин применит ядерное оружие в войне против Украины, снизился в ответ на международное давление.

Напомним, 6 декабря Венгрия на заседании Совета ЕС высказалась против принятия предложения Еврокомиссии выделить Украине в 2023 году 18 млрд евро финансовой помощи.

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис после этого предположил, что ЕС примет политическое решение, которое позволит предоставить Украине в 2023 году 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи, несмотря на позицию Венгрии.