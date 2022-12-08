Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Еврокомиссии заявили, что ЕС не поддастся на российский ядерный шантаж

"Европейская правда"Четверг, 8 декабря 2022, 09:32
ФОТО: GETTY IMAGES

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровкис заявил, что ЕС не поддастся на российский ядерный шантаж и манипуляции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Домбровскис пообещал продолжать оказывать поддержку Украине, включая предоставление финансовой помощи в размере 18 миллиардов евро на следующий год.

"Украина нуждается в нашей поддержке, и мы собираемся ее предоставить. Мы нацелены на то, чтобы первые средства были выделены в январе, и мы придерживаемся этой цели", - сказал он.

Ранее канцлер Германии заявил, что риск того, что президент России Владимир Путин применит ядерное оружие в войне против Украины, снизился в ответ на международное давление.

Напомним, 6 декабря Венгрия на заседании Совета ЕС высказалась против принятия предложения Еврокомиссии выделить Украине в 2023 году 18 млрд евро финансовой помощи. 

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис после этого предположил, что ЕС примет политическое решение, которое позволит предоставить Украине в 2023 году 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи, несмотря на позицию Венгрии.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЕСРосcияядерное оружиевойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Племянник Кадырова приехал на юг Украины: будет "смотрящим" – мэр Мелитополя

фото"Русский мир" и убежища для ДРГ: правоохранители проверяют собор УПЦ МП под Киевом

фотоЗадержанная в рамках санкций яхта российского миллиардера исчезла из порта в Италии

СБУ объявила подозрение ректору Почаевской духовной семинарии УПЦ МП

ВСУ били по аэродромам РФ модифицированными советскими "Стрижами" – Politico

В Киеве и области, в Днепропетровской и Одесской областях продолжаются экстренные отключения – ДТЭК

Все новости...
ЕС
Президент Европарламента призвала ЕС не вступать в войну субсидий с США
Кулеба попросил Борреля добавить в новые санкции ЕС производство Россией ракет
Некоторые страны ЕС требуют изменить санкции в отношении российского продовольствия - СМИ
Последние новости
12:39
фотоСБУ задержала "энергетика", который перенаправил свет военным России
12:39
В Черновцах открыли интерактивный Музей науки, в котором можно касаться экспонатов
12:33
Россияне выбивают "лояльность" от работников ЗАЭС пытками - Энергоатом
12:33
видео"Вагнеровец" заявил, что стрелял по полицейским в РФ, потому что думал, что это украинцы
12:18
Эрдоган анонсировал новые разговоры с Зеленским и Путиным
12:10
Канада ввела санкции против РФ, Ирана и Мьянмы за нарушение прав человека
11:58
Шуфрич рассказал, как в первые дни войны с "небольшим отрядом" готовился защищать Раду
11:58
Цены на нефть выросли в пятницу после аварии в США, но падают в недельном измерении
11:39
фотоФранция передала Украине 100 генераторов средней мощности
11:38
Google предоставит $2 млн гранта и своих специалистов на развитие цифрового образования в Украине
Все новости...