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Над Севастополем прозвучал взрыв: оккупанты говорят, сбили беспилотник

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 8 декабря 2022, 08:18
Над Севастополем прозвучал взрыв: оккупанты говорят, сбили беспилотник
Иллюстративное фото с Depositphotos

Утром 8 декабря над центральной частью Севастополя прогремел мощный взрыв, оккупационная "администрация" утверждает, что сбит беспилотник.

Источник: назначенный Россией "мэр" Севастополя Михаил Развожаев в Telegram, Крым.Реалии

Детали: СМИ сообщают, что над центральной частью Севастополя в 6:50 по местному времени прогремел мощный взрыв. За несколько секунд до этого был слышен звук, похожий на пуск ракеты.

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Так называемый "мэр" Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что утром дежурный корабль Черноморского флота сбил беспилотник над акваторией моря.

Темы: КрымСевастопольПВОбеспилотники
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