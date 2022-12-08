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Над Севастополем прозвучал взрыв: оккупанты говорят, сбили беспилотник

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 8 декабря 2022, 09:18
Иллюстративное фото с Depositphotos

Утром 8 декабря над центральной частью Севастополя прогремел мощный взрыв, оккупационная "администрация" утверждает, что сбит беспилотник.

Источник: назначенный Россией "мэр" Севастополя Михаил Развожаев в Telegram, Крым.Реалии

Детали: СМИ сообщают, что над центральной частью Севастополя в 6:50 по местному времени прогремел мощный взрыв. За несколько секунд до этого был слышен звук, похожий на пуск ракеты.

Так называемый "мэр" Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что утром дежурный корабль Черноморского флота сбил беспилотник над акваторией моря.

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Темы: КрымСевастопольПВОбеспилотники
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