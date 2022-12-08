Над Севастополем прозвучал взрыв: оккупанты говорят, сбили беспилотник

Утром 8 декабря над центральной частью Севастополя прогремел мощный взрыв, оккупационная "администрация" утверждает, что сбит беспилотник.

Источник: назначенный Россией "мэр" Севастополя Михаил Развожаев в Telegram, Крым.Реалии

Детали: СМИ сообщают, что над центральной частью Севастополя в 6:50 по местному времени прогремел мощный взрыв. За несколько секунд до этого был слышен звук, похожий на пуск ракеты.

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Так называемый "мэр" Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что утром дежурный корабль Черноморского флота сбил беспилотник над акваторией моря.