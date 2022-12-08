Россияне завезли "Грады" на ЗАЭС: поставили возле хранилища ядерного топлива

Россияне, оккупировавшие Запорожскую АЭС, завезли туда несколько реактивных систем залпового огня "Град", что может свидетельствовать о подготовке провокаций.

Источник: сообщение "Энергоатома"

Дословно: "На территорию захваченной Запорожской атомной электростанции рашисты вчера завезли несколько реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град"".

Это оружие захватчики разместили возле энергоблока № 6, непосредственно рядом с территорией станционного сухого хранилища отработанного ядерного топлива, где ранее строили некоторые "защитные сооружения" в тайном режиме, нарушая все условия по организации ядерной и радиационной безопасности.

Наиболее вероятная готовящаяся провокация - обстрелы противоположного берега Днепра, в частности городов Никополь и Марганец, этими установками "Град" непосредственно с площадки ЗАЭС, пользуясь "прикрытием" энергоблоков и хранилища отработанного ядерного топлива".

Детали: В "Энергоатоме" напомнили, что захватчики используют ЗАЭС для военных целей и с самого начала агрессии размещают там личный состав, военную технику, оружие и взрывчатку.

Предприятие сообщило МАГАТЭ о дополнительном размещении РСЗО "Град" непосредственно на площадке ЗАЭС.

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