Россияне завезли "Грады" на ЗАЭС: поставили возле хранилища ядерного топлива
Россияне, оккупировавшие Запорожскую АЭС, завезли туда несколько реактивных систем залпового огня "Град", что может свидетельствовать о подготовке провокаций.
Источник: сообщение "Энергоатома"
Дословно: "На территорию захваченной Запорожской атомной электростанции рашисты вчера завезли несколько реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град"".
Это оружие захватчики разместили возле энергоблока № 6, непосредственно рядом с территорией станционного сухого хранилища отработанного ядерного топлива, где ранее строили некоторые "защитные сооружения" в тайном режиме, нарушая все условия по организации ядерной и радиационной безопасности.
Наиболее вероятная готовящаяся провокация - обстрелы противоположного берега Днепра, в частности городов Никополь и Марганец, этими установками "Град" непосредственно с площадки ЗАЭС, пользуясь "прикрытием" энергоблоков и хранилища отработанного ядерного топлива".
Детали: В "Энергоатоме" напомнили, что захватчики используют ЗАЭС для военных целей и с самого начала агрессии размещают там личный состав, военную технику, оружие и взрывчатку.
Предприятие сообщило МАГАТЭ о дополнительном размещении РСЗО "Град" непосредственно на площадке ЗАЭС.
Предыстория:
- Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) надеется достичь соглашения с РФ и Украиной о создании зоны безопасности на Запорожской атомной электростанции до конца этого года.