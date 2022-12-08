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В Бундестаге подтвердили, что США поддержат решение Германии передать Украине танки

"Европейская правда"Четверг, 8 декабря 2022, 12:38

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман подтвердила, что США поддержат передачу Германией Украине танков Leopard 2, о чем ранее сообщали СМИ.

Об этом она написала в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Это также было подтверждено во время моего визита в Вашингтон во время всех дискуссий в Государственном департаменте, Конгрессе и Сенате. Наши партнеры ожидают, что Германия выполнит свои обязательства. Мы не должны оставлять Украину. Вам нужны танки", - написала Штрак-Циммерман.

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7 декабря немецкое издание FAZ сообщило, что Соединенные Штаты дали понять правительству Германии, что поддерживают поставки немецких основных боевых танков Leopard 2 в Украину, если Берлин решится это сделать. 

Уточняется, что США не просили Германию осуществлять такие поставки. 

Отмечается, что только из запасов производителей Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann Германия могла бы предоставить 80 единиц в кратчайшие сроки. Еще 30 единиц будут использоваться в центре боевой подготовки Бундесвера для представления танков противника.

ВИДЕО ДНЯ

Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Германию продемонстрировать лидерство и наконец передать Украине танки Leopard 2, системы Patriot и БМП Marder

Темы: ГерманияУкраинаоружиеСША
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