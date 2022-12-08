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Стало больше украинцев, которые считают, что вокруг есть общепризнанные нормы

Алена МазуренкоЧетверг, 8 декабря 2022, 15:56
Стало больше украинцев, которые считают, что вокруг есть общепризнанные нормы
фото: getty images

Социологи зафиксировали, что во время войны украинское общество впервые за годы независимости на высоком уровне начало считать, что вокруг существуют определенные общепризнанные нормы - 48%.    

Источник: данные опроса Социологической группы "Рейтинг"

Дословно: "В целом на данном этапе украинское общество характеризуется почти одинаковым количеством лиц, которые считают, что в нашем обществе отсутствуют общепризнанные нормы (аномичное состояние), и лиц, которые, наоборот, считают, что такие нормы существуют (неаномичное состояние).

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Количество первых составляет 46%, количество вторых - 48%. Еще 6% опрошенных относятся к промежуточной группе, о которой трудно сделать вывод об их отношении к существованию в обществе общепризнанных норм".

Детали: Социологи отмечают, что на протяжении всей истории современной Украины в обществе доминировало аномийное состояние (то есть отсутствие общепризнанных норм - ред.), которое очень медленно и непоследовательно ослабевало (с 82% в 1992 до 72% в 2021).

 

Но после начала широкомасштабной войны России против Украины в начале 2022 года аномийные настроения в Украине существенно уменьшились и перестали быть определяющими.

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Сейчас ключевыми причинами существования аномийных настроений среди украинцев является "неуверенность в будущем и ощущение разрушения того, во что верили их родители".

 

Социологи отмечают, что эти наблюдения вполне укладываются в логику того, что сейчас происходит в Украине.

В то же время, абсолютное большинство респондентов ответила, что четко понимает, что происходит вокруг них, а также уверены в своих оценках того, что является сейчас верным, а что - нет.

Справка: Шкала аномии дает возможность оценить аномийную деморализованность.

Аномийная деморализованность - это психологическая реакция людей на социальную ситуацию, когда одна система норм и ценностей, объединяющая людей в общность, сломана, а другая еще не сформирована.

Исследование осуществлено в сотрудничестве с доктором социологических наук, заместителем директора Института социологии НАН Украины Сергеем Дембицким.

Опрос проводился среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера).

Ошибка репрезентативности исследования не более 3,1%.

Сроки проведения: 20-21 ноября 2022 г.

Темы: опроссоциологияУкраинаукраинцы
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