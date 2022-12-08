Стало больше украинцев, которые считают, что вокруг есть общепризнанные нормы

Социологи зафиксировали, что во время войны украинское общество впервые за годы независимости на высоком уровне начало считать, что вокруг существуют определенные общепризнанные нормы - 48%.

Источник: данные опроса Социологической группы "Рейтинг"

Дословно: "В целом на данном этапе украинское общество характеризуется почти одинаковым количеством лиц, которые считают, что в нашем обществе отсутствуют общепризнанные нормы (аномичное состояние), и лиц, которые, наоборот, считают, что такие нормы существуют (неаномичное состояние).

Количество первых составляет 46%, количество вторых - 48%. Еще 6% опрошенных относятся к промежуточной группе, о которой трудно сделать вывод об их отношении к существованию в обществе общепризнанных норм".

Детали: Социологи отмечают, что на протяжении всей истории современной Украины в обществе доминировало аномийное состояние (то есть отсутствие общепризнанных норм - ред.), которое очень медленно и непоследовательно ослабевало (с 82% в 1992 до 72% в 2021).

Но после начала широкомасштабной войны России против Украины в начале 2022 года аномийные настроения в Украине существенно уменьшились и перестали быть определяющими.

Сейчас ключевыми причинами существования аномийных настроений среди украинцев является "неуверенность в будущем и ощущение разрушения того, во что верили их родители".

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Социологи отмечают, что эти наблюдения вполне укладываются в логику того, что сейчас происходит в Украине.

В то же время, абсолютное большинство респондентов ответила, что четко понимает, что происходит вокруг них, а также уверены в своих оценках того, что является сейчас верным, а что - нет.

Справка: Шкала аномии дает возможность оценить аномийную деморализованность.

Аномийная деморализованность - это психологическая реакция людей на социальную ситуацию, когда одна система норм и ценностей, объединяющая людей в общность, сломана, а другая еще не сформирована.

Исследование осуществлено в сотрудничестве с доктором социологических наук, заместителем директора Института социологии НАН Украины Сергеем Дембицким.

Опрос проводился среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера).

Ошибка репрезентативности исследования не более 3,1%.

Сроки проведения: 20-21 ноября 2022 г.