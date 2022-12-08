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СМИ сообщили о взрывах на авиабазе в Бердянске, оккупанты опровергли

"Украинская правда"Четверг, 8 декабря 2022, 16:17
СМИ сообщили о взрывах на авиабазе в Бердянске, оккупанты опровергли
Фото иллюстративное

В оккупированном россиянами Бердянске Запорожской области прогремели более 10 взрывов.

Источник: сообщение Суспільне Запоріжжя, глава городской военной администрации Бердянска Виктория Галицина, ТАСС

Дословно: "На авиабазе в оккупированном Бердянске прогремели три мощных взрыва, а за ними еще 15 меньшей силы. Это привело к масштабному пожару".

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Детали: Глава городской военной администрации Бердянска Галицина сообщила, что почти все скорые и пожарные машины, которые есть в городе, выехали на место происшествия.

В Запорожской области в 16:49 объявили воздушную тревогу. В 17:30 она закончилась.

Позже "глава" оккупационной администрации Бердянска Александр Сауленко опроверг сообщения украинских СМИ о звуках взрывов на территории аэропорта города, сообщает ТАСС.

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Темы: БердянскЗапорожская областьвойнаоккупация
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