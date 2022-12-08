Играя в "подкидного дурака": Ахметов рассказал, как заработал свой первый капитал
Четверг, 8 декабря 2022, 16:44
Самый богатый украинец донецкий бизнесмен Ринат Ахметов рассказал американским журналистам, как он заработал свой первый капитал.
Источник: Ахметов в интервью The Washington Post
Прямая речь: "Скажу вам честно, свой первый капитал я заработал, играя в карты ("подкидного дурака")
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И вот чему я научился: Карты - это тактика и стратегия, аналитический склад ума, подход, ориентированный на практику, и способность выигрывать".
Детали: Еще в интервью американскому изданию, которое разбиралось в системе олигархов и процессе деолигархизации в Украине, бизнесмен категорически заявил, что "никогда олигархом не был". Также, по словам Ахметова, его бизнес наиболее пострадал от войны с Россией.