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Играя в "подкидного дурака": Ахметов рассказал, как заработал свой первый капитал

Валентина РоманенкоЧетверг, 8 декабря 2022, 17:44
Ринат Ахметов в 2013 году, фото AFP via Getty Images

Самый богатый украинец донецкий бизнесмен Ринат Ахметов рассказал американским журналистам, как он заработал свой первый капитал.

Источник: Ахметов в интервью The Washington Post

Прямая речь: "Скажу вам честно, свой первый капитал я заработал, играя в карты ("подкидного дурака")

И вот чему я научился: Карты - это тактика и стратегия, аналитический склад ума, подход, ориентированный на практику, и способность выигрывать".

Детали: Еще в интервью американскому изданию, которое разбиралось в системе олигархов и процессе деолигархизации в Украине, бизнесмен категорически заявил, что "никогда олигархом не был". Также, по словам Ахметова, его бизнес наиболее пострадал от войны с Россией.

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Темы: Ахметоволигархибизнес
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