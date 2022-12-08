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Россияне обстреляли Торецк: есть погибший и раненые, разрушены дома

Катерина ТищенкоЧетверг, 8 декабря 2022, 18:03
последствия обстрела Торецка 8 декабря, фото из Telegram Кириленко

В результате артиллерийского обстрела россиянами Торецка Донецкой области 1 человек погиб и 2 получили ранения, разрушены и повреждены по меньшей мере 12 домов.

Источник: глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram

 
последствия обстрела Торецка 8 декабря, фото из Telegram Кириленко

Дословно: "1 человек погиб, 2 ранены в результате артобстрела Торецка.

Снаряды попали в частный сектор – разрушены и повреждены по меньшей мере 12 домов".

Детали: Кириленко отметил, что каждый гражданский, кто до сих пор остается в Донецкой области, подвергает себя смертельной опасности. Он попросил жителей эвакуироваться вовремя.

 
 

Темы: Донецкая областьвойна
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