Россияне обстреляли Торецк: есть погибший и раненые, разрушены дома
Четверг, 8 декабря 2022, 18:03
В результате артиллерийского обстрела россиянами Торецка Донецкой области 1 человек погиб и 2 получили ранения, разрушены и повреждены по меньшей мере 12 домов.
Источник: глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram
Дословно: "1 человек погиб, 2 ранены в результате артобстрела Торецка.
Снаряды попали в частный сектор – разрушены и повреждены по меньшей мере 12 домов".
Детали: Кириленко отметил, что каждый гражданский, кто до сих пор остается в Донецкой области, подвергает себя смертельной опасности. Он попросил жителей эвакуироваться вовремя.