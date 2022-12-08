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США считают, что Финляндия и Швеция готовы к членству в НАТО - Блинкен

"Европейская правда"Четверг, 8 декабря 2022, 18:23
США считают, что Финляндия и Швеция готовы к членству в НАТО - Блинкен
фото Getty Images

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Финляндия и Швеция готовы к вступлению в Североатлантический Альянс, против чего пока до сих пор выступает Турция.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Блинкен сказал на пресс-конференции в четверг по итогам встречи с главами МИД Швеции и Финляндии Тобиасом Бильстремом и Пеккой Хаависто.

"Финляндия и Швеция готовы быть членами Альянса. Их войска несли службу совместно с войсками США и НАТО в Косово, Афганистане, Ираке, Ливии. Оба являются членами программ НАТО "Партнерство ради мира" и "Партнерства расширенных возможностей". Если говорить просто, их армия почти беспрепятственно взаимодействует с силами Альянса", - отметил он.

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Блинкен также подчеркнул, что Финляндия и Швеция разделяют с НАТО общие ценности - непоколебимую приверженность демократии, международному порядку, основанному на правилах, соблюдению прав человека и человеческого достоинства.

"Рассчитываю, что НАТО вскоре примет к себе Финляндию и Швецию. Со времени саммита НАТО в Мадриде обе страны приняли конкретные меры для выполнения взятых обязательств, в том числе и по безопасности беспокойств со стороны нашего союзника Турции", - считает госсекретарь США.

Ранее с аналогичным заявлением о готовности Финляндии и Швеции к членству в Альянсе выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Как известно, Венгрия и Турция - единственные из 30 членов НАТО, которые до сих пор не ратифицировали вступление Финляндии и Швеции в НАТО. При этом, требования к странам выдвигает только Анкара, а в Будапеште уверяют, что ратификация состоится в начале 2023 года.

Анкара утверждает, что Швеция не сделала достаточно, чтобы удовлетворить требования Турции, а повестка дня турецкого парламента заполнена до конца года. В то же время Турция довольна сотрудничеством со стороны Финляндии, которая также подала заявку на вступление в НАТО, но Анкара планирует голосовать по обеим заявкам одновременно.

Темы: СШАНАТОФинляндияШвеция
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