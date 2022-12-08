Угрозы наступления россиян на Купянском направлении нет – глава Харьковской ОГА

Россияне регулярно обстреливают город Купянск в Харьковской области, однако власти пока не видят угрозы наступления военных РФ на Купянском направлении.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире национального марафона "Единые новости"

Прямая речь: "Линия фронта сместилась и основное горячее направление – Купянское. Там, напомню, под временной оккупацией еще находятся 29 населенных пунктов. Город Купянск постоянно подвергается обстрелам из реактивных систем залпового огня и ракетных систем класса С-300.

Сегодня был ракетный удар вблизи административного здания. Есть разрушения. О жертвах сейчас информации нет".

Детали: Синегубов отметил, что постоянно обстреливают не только Купянск, но и Волчанск и другие населенные пункты из-за того, что сместилась линия фронта: на севере она фактически идет по линии границы с РФ, а на линии столкновения идут активные боевые действия.

Прямая речь: "Наши Вооруженные силы свои позиции держат. Никаких угроз пока относительно возможного наступления на Купянском направлении мы не видим".