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Угрозы наступления россиян на Купянском направлении нет – глава Харьковской ОГА

Елена РощинаЧетверг, 8 декабря 2022, 19:55
Олег Синегубов, фото из его Facebook

Россияне регулярно обстреливают город Купянск в Харьковской области, однако власти пока не видят угрозы наступления военных РФ на Купянском направлении. 

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире национального марафона "Единые новости" 

Прямая речь: "Линия фронта сместилась и основное горячее направление – Купянское. Там, напомню, под временной оккупацией еще находятся 29 населенных пунктов. Город Купянск постоянно подвергается обстрелам из реактивных систем залпового огня и ракетных систем класса С-300. 

Сегодня был ракетный удар вблизи административного здания. Есть разрушения. О жертвах сейчас информации нет". 

Детали: Синегубов отметил, что постоянно обстреливают не только Купянск, но и Волчанск и другие населенные пункты из-за того, что сместилась линия фронта: на севере она фактически идет по линии границы с РФ, а на линии столкновения идут активные боевые действия.

Прямая речь: "Наши Вооруженные силы свои позиции держат. Никаких угроз пока относительно возможного наступления на Купянском направлении мы не видим".

Темы: Харьковская областьвойна
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