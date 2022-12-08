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Сейм Латвии призвал привлечь к ответственности виновных в преступлениях РФ в Украине

"Европейская правда"Четверг, 8 декабря 2022, 20:41
Сейм Латвии призвал привлечь к ответственности виновных в преступлениях РФ в Украине
флаг Латвии, фото Pixabay

Депутаты Сейма Латвии подавляющим большинством поддержали заявление с призывом о привлечении к ответственности виновных в международных преступлениях России в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Заявление поддержали 77 латвийских депутатов, а 10 представителей партии "Стабильность", образованной выходцами крупнейшей пророссийской партии Латвии "Согласие", проголосовали против. Их лидер Алексей Росликов мотивировал это тем, что "декларация юридически ничего не значит, а раскалывает общество".

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В заявлении отмечается, что Сейм Латвии поддерживает начатое Международным уголовным судом расследование, которое имеет целью выявить и привлечь к ответственности тех, кто совершал военные преступления и преступления против человечности на территории Украины.

Также латвийские депутаты поддерживают создание специального международного трибунала для привлечения к ответственности виновных за международное преступление - агрессию, которую Россия начала 24 февраля этого года.

Они присоединяются к призывам парламента Украины, стран-единомышленников и международных организаций признать российский режим террористическим, а Россию государством, поддерживающим терроризм, и призывают международное сообщество принять аналогичные заявления.

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Кроме того, Сейм Латвии призывает увеличить помощь Украине, бороться с незаконным влиянием России через дипломатические каналы, добавить включить российскую ЧВК "Вагнера" в список лиц, групп и организаций, причастных к террористическим актам, а также конфисковать замороженные активы РФ на восстановление Украины и компенсацию жертвам российской агрессии.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС предлагает создать специализированный суд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования преступления агрессии России.

Украина не является участницей Римского статута - международного соглашения, на основе которого был основан и действует Международный уголовный суд. Однако Украина дала Международному уголовному суду право расследовать преступления на своей территории.

Напомним, главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, рассматривая наказание РФ за преступление агрессии против Украины, считает целесообразным фокусироваться для этого на уже существующих институтах, а не на создании нового спецтрибунала.

Темы: ЛатвияРосcиявойна
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