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Два связанных с Кремлем олигарха продолжают вести бизнес в Латвии и получают деньги ЕС - The Insider

"Европейская правда"Четверг, 8 декабря 2022, 21:27
Два связанных с Кремлем олигарха продолжают вести бизнес в Латвии и получают деньги ЕС - The Insider
встреча Бокарева и Путина в 2014 году, фото с сайта Кремля

Связанные с Кремлем олигархи Искандар Махмудов и Андрей Бокарев продолжают активно вести бизнес в Латвии, контролируя компании в Риге как лично, так и через подставных лиц, кроме того, они получают финансирование в форме грантов Европейского Союза.

Об этом говорится в расследовании портала The Insider, сообщает "Европейская правда".

Махмудов и Бокарев по состоянию на 2021 год контролируют Рижский электромашиностроительный завод (RER) - крупное латвийское предприятие, которое производит электрооборудование для поездов, вагонов метро и городского общественного транспорта.

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Согласно данным латвийского коммерческого реестра, 36% акций RER по состоянию на 2021 год контролировало российское юрлицо "Холдинг ТрансКомпонент". По 20% в нем через цепочку юридических лиц имеют кремлевские олигархи, еще 46% - московская Krona Grup, за которой они также стоят, остальное - делят между собой связанные с Махмудовым и Бокаревым партнеры.

Контролируемая российскими олигархами латвийская компания работает по всей Европе: к примеру, в мае презентовала в Чехии новый электродвигатель для троллейбусов и электробусов. Кроме того, RER получает финансирование от Европейского Союза - через гранты, которые выдает Латвийское агентство инвестиций и развития и министерство экономики Латвии.

Как отмечает The Insider, в России олигархи владеют компаниями, которые являются поставщиками для российского министерства обороны. Ранее они владели долями в оружейном концерне "Калашников", а сейчас через "Коломенский завод" продолжают поставлять дизельные двигатели для российских военных кораблей.

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Угрозой национальной безопасности латвийские власти Бокарева и Махмудова не считают, несмотря на то, что те являются поставщиками российской армии.

Махмудов и Бокарев проходили фигурантами нескольких уголовных дел как предприниматели, через которых отмывались деньги криминала.

Деловые связи Бокарева и Махмудова охватили все страны Балтии. Кроме Литвы и Латвии, они долгое время были и партнерами одной из самых богатых женщин Эстонии - Татьяны Ликсутовой, экс-супруги вице-мэра Москвы Максима Ликсутова.

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Темы: ЛатвияРосcияолигархи
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