Прогноз Гайдая: за зиму выйти на линию 2014 года, в 2023 – освободить всю Луганщину

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай считает, что в конце зимы Силы обороны на Луганщине могут выйти на линию разграничения 2014 года, а в течение 2023 года – освободить всю область.

Источник: Гайдай в ходе интервью, фрагмент которого размещен в его Telegram

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Прямая речь: "Я бы очень хотел, чтобы мы на Новый год зашли в Кременную.

Я уверен, что в конце зимы мы можем уже выйти на границы линии разграничения, где была оккупация с 2014 года, и в 2023 освободить всю Луганскую область".

Детали: В то же время, глава ОВА отметил, что "учитывая то, насколько они (оккупанты - ред.) подготовились, сколько стянули туда сил и средств, будет очень трудно".

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Он также выразил убеждение, что украинские военные руководители "гораздо умнее и грамотнее, чем их оппоненты из России".