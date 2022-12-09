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Штаты передадут еще $275 миллионов военной помощи Украине – СМИ

Ольга ГлущенкоПятница, 9 декабря 2022, 03:48
фото: Getty Images

США намерены выделить Украине дополнительных 275 миллионов долларов военной помощи.

Источник: The Associated Press со ссылкой на американских официальных лиц

Детали: По словам информированных лиц, в список помощи войдет большое количество боеприпасов и высокотехнологичных систем для противодействия беспилотникам.

Также этот пакет помощи будет включать 80 тысяч боеприпасов для гаубиц и боеприпасы для HIMARS, автомобили HUMVEE и генераторы.

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Темы: СШАвойнаоружие
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