Штаты передадут еще $275 миллионов военной помощи Украине – СМИ
Пятница, 9 декабря 2022, 02:48
США намерены выделить Украине дополнительных 275 миллионов долларов военной помощи.
Источник: The Associated Press со ссылкой на американских официальных лиц
Детали: По словам информированных лиц, в список помощи войдет большое количество боеприпасов и высокотехнологичных систем для противодействия беспилотникам.
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Также этот пакет помощи будет включать 80 тысяч боеприпасов для гаубиц и боеприпасы для HIMARS, автомобили HUMVEE и генераторы.