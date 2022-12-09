Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Штаты передадут еще $275 миллионов военной помощи Украине – СМИ

Ольга ГлущенкоПятница, 9 декабря 2022, 02:48
Штаты передадут еще $275 миллионов военной помощи Украине – СМИ
фото: Getty Images

США намерены выделить Украине дополнительных 275 миллионов долларов военной помощи.

Источник: The Associated Press со ссылкой на американских официальных лиц

Детали: По словам информированных лиц, в список помощи войдет большое количество боеприпасов и высокотехнологичных систем для противодействия беспилотникам.

Реклама:

Также этот пакет помощи будет включать 80 тысяч боеприпасов для гаубиц и боеприпасы для HIMARS, автомобили HUMVEE и генераторы.

Темы: СШАвойнаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
США
США заморозили активы первых индийских алмазных компаний за сотрудничество с российской "Алросой"
Порты США помогут восстановить морскую инфраструктуру Украины
Пентагон о контрнаступлении: ВСУ медленно продвигаются вперед и отражают атаки
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: