Кремль не отказался от максималистских целей в войне против Украины – ISW

Институт изучения войны (ISW) проследил, что Кремль, несмотря на различные заявления, все еще хочет реализовать максималистские цели в войне против Украины.

Источник: ISW

Детали: Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что риск российской ядерной эскалации пока является низким, частично подтвердив предварительные оценки Института мировой политики.

Кремль, вероятно, не отказался от своих максималистских целей в Украине, несмотря на то, что представитель Кремля Дмитрий Песков впервые признал, что нынешняя территориальная цель Москвы заключается в полном захвате четырех частично оккупированных украинских областей.

Ссылка Путина на российскую имперскую историю 7 декабря и его недавние комментарии о роли России как единственной "гарантии украинского суверенитета" являются дополнительными показателями того, что Кремль создает условия для затяжной войны, направленной на ликвидацию украинского суверенитета.

Путин, возможно, пытается взять под контроль сообщество военных блогеров, подрывая доверие к нему и поощряя к самоцензуре.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что боевые действия в Украине могут активизироваться этой зимой, несмотря на недавнее снижение темпов боевых действий с осени, частично подтвердив оценки и прогнозы института.

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Ключевые выводы института: