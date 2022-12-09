ВСУ поразили 8 пунктов управления и 11 районов сосредоточения врага – сводка

За прошедшие сутки Силы обороны отбили атаки и нанесли удары по пунктам управления и районам сосредоточения врага.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах Белогоровки Луганской области и Клищеевки и Марьинки Донецкой области.

За то же время противник нанес 5 ракетных и 3 авиационных удара, а также совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня.

На Северском направлении враг обстрелял из минометов населенные пункты Ходино, Сосновка, Кондратовка и Запселье Сумской области.

На Слобожанском направлении огневому поражению из минометов и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Терновая, Старица, Огирцево и Купянск Харьковской области.

На Купянском направлении противник обороняется. Зафиксированы обстрелы из танков и разнотипной артиллерии по районам населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Первомайское Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

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На Лиманском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы по районам Грековки, Макеевки, Площанки, Невского и Червонопоповки Луганской области и Торское и Григорьевка в Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг не прекращает попыток наступательных действий. Обстрелам из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы двадцати пяти населенных пунктов. Среди них - Бердичи, Андреевка, Верхнекаменское, Берестовое, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмут, Опытное, Авдеевка, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг ведет оборону. Обстреляны Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Великая Новоселка в Донецкой области.

На Запорожском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам четырнадцати населенных пунктов. В частности, Времовки, Большой Новоселки и Новополя Донецкой области и Дорожнянки, Гуляйполя, Новоданиловки и Степного Запорожской области.

На Херсонском направлении враг ведет оборонительные действия. Танковые и артиллерийские обстрелы фиксировались по районам населенных пунктов Берислав, Казацкое, Антоновка, Камышаны, Днепровское и Велетенское Херсонской области и окрестностям города Херсон.

Противник продолжает нести потери. 7 декабря текущего года в результате огневого поражения районов сосредоточения оккупантов в районах городов Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Днепрорудное, Пологи и Васильевка Запорожской области, потери врага составили около 240 человек ранеными.

Уничтожено 3 склада боеприпасов и около 20 единиц военной техники различных типов. Развернутый на базе "Токмакского противотуберкулезного диспансера" госпиталь полностью заполнен ранеными военнослужащими российских оккупационных войск.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины 8 декабря поразили 8 пунктов управления, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов захватчиков.