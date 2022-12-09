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В Москве – масштабный пожар в ТЦ, раздаются взрывы

Пятница, 9 декабря 2022, 07:24
скриншот

В Москве произошел масштабный пожар в ТЦ "МЕГА Химки", его площадь достигла 17 тыс. кв. метров, на месте происшествия раздаются взрывы.

Источник: МЧС Москвы, Baza

Детали: Пожар начался на складе магазина OBI.

Далее огонь охватил всю площадь супермаркета, и начались взрывы газовых баллонов и банок с красками.

Из-за взрывов к тушению пожара не может присоединиться авиация.

Здание ТЦ обваливается.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание или поджог.

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Как минимум, один человек погиб в результате пожара.

Темы: Росcияпожар
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