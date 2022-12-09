В Москве – масштабный пожар в ТЦ, раздаются взрывы
Пятница, 9 декабря 2022, 07:24
В Москве произошел масштабный пожар в ТЦ "МЕГА Химки", его площадь достигла 17 тыс. кв. метров, на месте происшествия раздаются взрывы.
Источник: МЧС Москвы, Baza
Детали: Пожар начался на складе магазина OBI.
Далее огонь охватил всю площадь супермаркета, и начались взрывы газовых баллонов и банок с красками.
Из-за взрывов к тушению пожара не может присоединиться авиация.
Здание ТЦ обваливается.
Предварительная причина пожара - короткое замыкание или поджог.
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Как минимум, один человек погиб в результате пожара.