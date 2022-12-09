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За сутки оккупанты убили 5 мирных жителей Донетчины - ОВ

Станислав ПогориловПятница, 9 декабря 2022, 08:15
Фото: ГСЧС

Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты за сутки убили 5 мирных жителей региона.

Источник: Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 8 декабря стало известно о 5 мирных жителях Донетчины, убитых россиянами: 3 в Бахмуте, 1 в Торецке и 1 в Нетайловом".

 

Детали: По его словам, еще 2 человека в области получили ранения.

Кириленко добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Темы: Донецкая областьвойна
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