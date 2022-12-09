Племянник Кадырова приехал на юг Украины: будет "смотрящим" – мэр Мелитополя

Глава Чечни Рамзан Кадыров отправил на оккупированную часть юга Украины своего племянника, чтобы контролировать назначенных Россией "руководителей" и грабить территории.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram, Центр журналистских расследований

Прямая речь: "Начинают приезжать (на оккупированную часть Запорожской области - ред.) новые гауляйтеры. На этой неделе приехал новый гастролер, являющийся племянником Рамзана Кадирова".

Детали: По его словам, племянник был в Чечне министром аграрной политики. По мнению Федорова, целью прибытия является ограбление оккупированной части области, в частности вывоз зерна.

Кроме того, он будет следить, чтобы "деньги шли исключительно в правильную карман", "кошмарить" гражданское население, а главное – контролировать местных гауляйтеров.

Центр журналистских расследований сообщает, что племянник Кадырова Хасан Ибрагимов стал "представителем" главы Чеченской республики в оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей. В оккупированном Мелитополе находится правительственная делегация из Чечни.