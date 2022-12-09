Британия ввела санкции против пяти представителей силовых структур РФ

Великобритания в пятницу ввела санкции против пяти представителей российских силовых структур, виновных в пытках, препятствовании предотвращению насилия и участии в российском вторжении в Украину.

Об этом говорится в заявлении британских властей в пятницу, пишет "Европейская правда".

Великобритания объявила, внесла в список санкций в связи с нарушением прав человека Андрея Тишенина, сотрудника ФСБ России в Крыму, и Артура Шамбазова, старшего оперуполномоченного в АР Крым. В 2015 году они пытали украинца Александра Костенко.

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Кроме того, под санкции попали Валентин Опарин, майор юстиции, и Олег Ткаченко, руководитель отдела прокуратуры Ростовской области. Они оба препятствовали рассмотрению жалоб о пытках, а Ткаченко также применял пытки для получения показаний.

Великобритания также наложила санкции на российского полковника Ибатуллина, командира 90-й танковой дивизии, которая находилась на передовой после того, как Россия начала незаконное полномасштабное вторжение в Украину.

Как сообщалось, Великобритания включила в свой санкционный список также молдавского пророссийского политика Илана Шора и бывшего "хозяина" Молдовы, сбежавшего из страны, Влада Плахотнюка.