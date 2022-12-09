Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Британия ввела санкции против пяти представителей силовых структур РФ

"Европейская правда"Пятница, 9 декабря 2022, 11:35

Великобритания в пятницу ввела санкции против пяти представителей российских силовых структур, виновных в пытках, препятствовании предотвращению насилия и участии в российском вторжении в Украину. 

Об этом говорится в заявлении британских властей в пятницу, пишет "Европейская правда".

Великобритания объявила, внесла в список санкций в связи с нарушением прав человека Андрея Тишенина, сотрудника ФСБ России в Крыму, и Артура Шамбазова, старшего оперуполномоченного в АР Крым. В 2015 году они пытали украинца Александра Костенко.

Кроме того, под санкции попали Валентин Опарин, майор юстиции, и Олег Ткаченко, руководитель отдела прокуратуры Ростовской области. Они оба препятствовали рассмотрению жалоб о пытках, а Ткаченко также применял пытки для получения показаний.

Великобритания также наложила санкции на российского полковника Ибатуллина, командира 90-й танковой дивизии, которая находилась на передовой после того, как Россия начала незаконное полномасштабное вторжение в Украину.

Как сообщалось, Великобритания включила в свой санкционный список также молдавского пророссийского политика Илана Шора и бывшего "хозяина" Молдовы, сбежавшего из страны, Влада Плахотнюка. 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ВеликобританияРосcиясанкции
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Глава ОАСК отреагировал на санкции США: Проживу и без поездок в штаты

фотоСБУ разоблачила еще одного пособника врага в рясе

видеоАзовец "Редис" передал послание из Турции

США неформально одобрили удары Украины внутри РФ - СМИ

Постпред Британии при ООН ответила на российские упреки о поставках оружия Украине

видеоЧетвертьфинал ЧМ-22: серии пенальти в обоих матчах, сенсационный вылет Бразилии

Все новости...
Великобритания
Британская разведка: Россия могла начать использовать иранские беспилотники из новой партии
Британия построит истребитель нового поколения с Италией и Японией
Россия построила оборону на участке 60 км в районе Сватово - разведка Британии
Последние новости
13:36
Активы российского олигарха Евтушенкова передали Фонду госимущества
13:29
Вооруженный мужчина захватил заложников в центре Дрездена
13:27
видеоЖурналисты посчитали военные объекты РФ в оккупированном Крыму
13:10
На Херсонщине обстреляли больницу, разрушения в Запорожской и Днепропетровской областях –ОВА
12:55
Экономика ЕС не испытала существенного влияния от введенных санкций против РФ
12:38
В Германии объяснили отказ передать Украине свои системы Patriot
12:36
Глава ОАСК отреагировал на санкции США: Проживу и без поездок в штаты
12:17
В Германии с оптимизмом смотрят на энергоснабжение в течение зимы
12:02
дополненоВице-президента Европарламента исключили из партии, у нее нашли сумки с деньгами
11:54
1,3 млн человек начали учить украинский: какие языки были популярны в Duolingo в этом году
Все новости...