Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко привиделось, что НАТО хотело захватить Беларусь и начать войну на Донбассе

Алена МазуренкоПятница, 9 декабря 2022, 14:02
Лукашенко, фото: РИА Новости

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Запад после протестов в Беларуси в 2020 году хотел начать войну на Донбассе.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Вы к ней (Запад к войне - ред.) готовились. А в ближайшее время мы обнародуем эти факты, как они (западные страны - ред.) должны были после мятежа 2020 года в Беларуси, если сложится ситуация и выйдут на границу со Смоленской областью, НАТО с войсками захватят у нас власть, начать войну с Россией с Донбасса.

Причиной должно было послужить то, что Россия захватила чужие территории. Оттуда должна была начаться война 2021-2022 года. Россия сработала на опережение".

Предыстория: 

  • После начала широкомасштабного вторжения России в Украину Лукашенко оправдывал действия российского диктатора Владимира Путина. 
  • В частности, Лукашенко заявил, что Украина готовилась напасть на совместные войска РФ и РБ на территории Беларуси.
  • Лукашенко обещал показать карту с планом нападения на 4 позиции в Беларуси, но так и до сих пор данные не обнародовал. 

Темы: ЛукашенкоБеларусьвойнаНАТО
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоЖурналисты посчитали военные объекты РФ в оккупированном Крыму

Глава ОАСК отреагировал на санкции США: Проживу и без поездок в штаты

фотоСБУ разоблачила еще одного пособника врага в рясе

видеоАзовец "Редис" передал послание из Турции

США неформально одобрили удары Украины внутри РФ - СМИ

Постпред Британии при ООН ответила на российские упреки о поставках оружия Украине

Все новости...
Лукашенко
Лукашенко на встрече с Шойгу пугает войной до последнего "не то украинца, не то поляка"
Путин и Лукашенко договорились о новой встрече в декабре
ISW сообщил, для чего Лукашенко заговорил об угрозе для Беларуси со стороны НАТО
Последние новости
16:15
В Украине завершается уборка зерновых: сколько тонн удалось намолотить в условиях войны
15:49
видеоВ Осло вручили Нобелевскую премию мира лауреатам из Украины, РФ и Беларуси
15:36
Россия устроила демарш Финляндии из-за сожженного флага РФ в Хельсинки
15:33
Полиция зафиксировала 47 тысяч военных преступлений со стороны оккупантов с 24 февраля
15:20
В ЕС усилились разногласия по проекту ограничения цены на газ
14:44
Германия передаст Украине 36 тысяч одеял, которые сначала хотели продать на аукционе
14:35
Герой и "Призрак Винницкой области": что известно о пилоте с позывным Karaya
14:24
обновленоЧтобы вернуть Одессе свет, понадобится больше времени – замглавы ОП
14:18
Омбудсмен не знает, где и каких пленных посетил Красный Крест
14:04
Европарламент не комментирует расследование, в котором фигурирует его вице-президент
Все новости...