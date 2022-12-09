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Лукашенко привиделось, что НАТО хотело захватить Беларусь и начать войну на Донбассе

Алена МазуренкоПятница, 9 декабря 2022, 13:02
Лукашенко привиделось, что НАТО хотело захватить Беларусь и начать войну на Донбассе
Лукашенко, фото: РИА Новости

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Запад после протестов в Беларуси в 2020 году хотел начать войну на Донбассе.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Вы к ней (Запад к войне - ред.) готовились. А в ближайшее время мы обнародуем эти факты, как они (западные страны - ред.) должны были после мятежа 2020 года в Беларуси, если сложится ситуация и выйдут на границу со Смоленской областью, НАТО с войсками захватят у нас власть, начать войну с Россией с Донбасса.

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Причиной должно было послужить то, что Россия захватила чужие территории. Оттуда должна была начаться война 2021-2022 года. Россия сработала на опережение".

Предыстория: 

  • После начала широкомасштабного вторжения России в Украину Лукашенко оправдывал действия российского диктатора Владимира Путина. 
  • В частности, Лукашенко заявил, что Украина готовилась напасть на совместные войска РФ и РБ на территории Беларуси.
  • Лукашенко обещал показать карту с планом нападения на 4 позиции в Беларуси, но так и до сих пор данные не обнародовал. 

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Темы: ЛукашенкоБеларусьвойнаНАТО
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