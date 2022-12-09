"Хочет быть в тренде": Лукашенко возмутился заявлением Меркель в поддержку Украины

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко эмоционально отреагировал на недавнее заявление экс-канцлера Ангелы Меркель, что Минские соглашения позволили Украине стать сильнее и лучше защитить себя от России.

Источник: подконтрольный Лукашенко Telegram-канал "Пул первого"

Прямая речь: "Если бы это было так, как она говорит – это отвратительно. Но это не так. И это на самом деле… это не просто отвратительно. Это мерзко. Я тоже этого не ожидал. Президент России об этом сказал: он не ожидал такого выпада от Ангелы Меркель. Она поступила мелко, мерзко. Она хочет быть в тренде".

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Детали: По мнению самопровозглашенного президента, Меркель высказала такое заявление, потому что не хочет, чтобы ее обвиняли в чем-то на фоне сегодняшних событий в Украине.

Предыстория: Накануне экс-канцлер заявила, что подписанные в 2014 году Минские соглашения дали Украине "драгоценное время", чтобы стать сильнее – результаты этого, по ее словам, можно наблюдать сейчас. Она подчеркнула, что Украина 2014-2015 годов – это не сегодняшняя Украина.