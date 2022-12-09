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Путин рассказал о "непростой" войне против Украины и похвастался ядерным оружием

Алена МазуренкоПятница, 9 декабря 2022, 15:57
Путин, фото: РИА Новости

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что процесс урегулирования с Украиной будет непростым и потребует "определенного" времени.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Что касается продолжительности процесса "специальной военной операции" (так Путин называет войну против Украины - ред.) - я имел в виду продолжительность процесса урегулирования, "СВО" идет своим чередом, там все стабильно у нас, никаких там вопросов и проблем сегодня нет у нас...

Процесс урегулирования с Украиной, наверное, будет непростым и потребует определенного времени, но так или иначе всем участникам этого процесса придется согласиться с реалиями, которые складываются на земле".

Детали: При этом российский диктатор уверяет, что в РФ нет необходимости для очередной волны мобилизации.

Также он рассказал о российском ядерном оружии.

По его словам РФ, регулярно проводит учения ядерных сил и информирует об этом, "как и положено по договорам с США".

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При этом российский президент заявил, что "Россия может рассмотреть вопрос об официальном включении в свою военную доктрину возможности нанесения превентивного ядерного удара с целью разоружения противника".

Он утверждает, что в РФ нет понятия превентивного удара, а только ответный удар. 

Путин также заявил, что в ответ на ракетный удар по своей территории Россия выпустит "сотни ракет" по своему противнику.

Прямая речь: "После того как СПРН (система предупреждения о ракетном нападении) получает сигнал о ракетном нападении, с нашей стороны в воздухе окажется сотни наших ракет, остановить их невозможно. Но это все-таки ответный.

Это значит, что падение головных частей ракет противника на территорию РФ неизбежно. Они все равно упадут.

Правда от противника ничего не останется, потому что перехватить сотни ракет невозможно. И вот это сдерживающий фактор. Серьезный сдерживающий фактор".

Темы: ПутинРосcиявойнаядерное оружие
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