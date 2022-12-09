Суд отправил под ночной домашний арест митрополита УПЦ МП Иосафа

Суд в Кропивницком отправил под ночной домашний арест бывшего митрополита Кировоградской епархии, а ныне викария Киевской УПЦ МП Иосафа (Петр Губень) по подозрению в разжигании вражды.

Источник: корреспондент УП из зала суда

Митрополит УПЦ МП Иосаф в суде Кропивницкого 9 декабря, фото Виктории Рощиной

Детали: По данным следствия, епископ входил в ближайшее окружение предстоятеля РПЦ Кирилла (Владимир Гундяев), с которым координировал распространение прокремлевских взглядов в регионе. Указания от кураторов из Москвы, по данным следствия, поступали в виде письменных циркуляров, а также во время личных встреч на территории России.

Во время обысков на территории епархии правоохранители обнаружили значительное количество пророссийских печатных материалов и документы с доказательствами переписки с московскими "кураторами". В найденной литературе ставили под сомнение украинскую государственность и восхваляли кремлевский режим.

Экспертиза, которая была проведена в рамках уголовного производства установила, что деятельность митрополита угрожает государственной безопасности Украины.

Подозрение Иосафу объявили по статье 161 УКУ (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Прокурор Кировоградской прокуратуры Сергей Ожог в суде просил отправить подозреваемого под круглосуточный домашний арест по месту регистрации в городе Кропивницкий, но с возможностью посещать медицинские учреждения. Прокурор отметил риски побега подозреваемого, давления на свидетелей, уничтожения или искажения вещественных доказательств.

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Адвокат подозреваемого Сергей Галушко возражал против удовлетворения ходатайства, отметив необоснованность рисков. По его словам, его подзащитный сотрудничает со следствием и не имеет целью скрываться.

Также он отметил, что Иосаф является одиноким человеком без родных и он не сможет обеспечить свое существование в случае круглосуточного домашнего ареста.

Сам Иосаф в суде только поддержал защитника. По сути подозрения адвокат и подозреваемый не высказывались.

В то же время, на вопрос журналистов во время перерыва в заседании Иосаф отрицал, что общался с предстоятелем РПЦ после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Он отметил, что опубликованные ранее в СМИ его письма - это то, что "присылает канцелярия многим священникам".

"Я негативно отношусь к российскому вторжению. Посмотрите мои заявления на нашей странице Кировоградской епархии. Были также мои обращения к Путину", - сказал Иосаф.

"Я не вхожу в ближайшее окружение Кирилла. Где я, а где патриарх?", - добавил он.

На вопрос об оккупации Крыма он отметил: "Отношусь к этому так, как и вы", а георгиевскую ленту, которую нашли во время обысков следователи объяснил тем, что "отец воевал".

При этом он признал, что критиковал ПЦУ, и это могло стать причиной объявления ему подозрения. "Я надеюсь, что руководство нашего государства мудро и по-современному решит это", - сказал Иосаф на вопрос о возможном закрытии УПЦ МП.

Суд частично удовлетворил ходатайство следствия и объявил Иосафу ночной домашний арест до 30 января. Несмотря на то, что он работает сейчас в Киеве, два месяца он будет находиться в Кропивницком.

Сейчас подозреваемый и его защитник не знают, будут ли обжаловать решение. Прокурор определится по обжалованию после получения полного текста решения суда.

Ранее сотрудники СБУ провели обыски у Иосафа и нашли у него пророссийскую литературу, материалы и переписку с российскими кураторами. Синод УПЦ МП освободил Иосафа от руководства Кировоградской епархией, но он продолжает службу в Киеве.