Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинские бойцы поразили два района сосредоточения врагов и их техники – Генштаб ВСУ

Елена РощинаПятница, 9 декабря 2022, 18:33
Иллюстративное фото Генштаба ВСУ

В 289 сутки полномасштабной войны россияне наступают на Бахмутском направлении и улучшают свое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях, нанесли 4 ракетных и 9 авиационных ударов, Силы обороны Украины поразили два района сосредоточения противника.

Источник: оперативная информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 пятницы 9 декабря

Дословно Генштаб: "Противник продолжает сосредоточивать усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении. На Лиманском и Авдеевском направлениях пытается улучшить тактическое положение. На других направлениях враг сосредоточивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, обстреливает позиции наших войск и гражданские объекты. Оборудует оборонительные рубежи и позиции".

Детали: В течение суток российские оккупанты нанесли 4 ракетных и 9 авиационных ударов. Зафиксировано и 25 вражеских обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ракетным ударам подверглись мирные населенные пункты Запорожской области: пгт Камышеваха, села Григорьевское и Юльевка.

Угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины сохраняется и в дальнейшем.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

ВИДЕО ДНЯ

В целом ситуация на разных направлениях такова: 

  • На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. В городах Мозырь, Гомель и Могилев отмечено увеличение российских мобилизованных военнослужащих. В военкоматах Гомельской области продолжаются мероприятия по проверке учетных данных военнообязанных.
  • На Северском направлении отдельные подразделения противника находятся в приграничных районах Брянской и Курской областей. Минометному обстрелу подвергся населенный пункт Ходино Сумской области.
  • На Слобожанском направлении враг обстрелял из минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Стрелечья, Зеленое, Терновая, Старица, Чугуновка и Каменка Харьковской области.
  • На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков и артиллерии различных типов по районам населенных пунктов Двуречная, Купянск, Крохмальное, Первомайское Харьковской области; Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.
  • На Лиманском направлении противник нанес огневое поражение по районам населенных пунктов Грековка, Невское и Червонопоповка Луганской области и Торское и Григорьевка Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы более двадцати населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменское, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Андреевка, Белая Гора, Курдюмовка, Озаряновка, Дылеевка и Железное Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы по районам Авдеевки, Бердычей, Марьинки и Новомихайловки в Донецкой области.
  • На Новопавловском направлении зафиксированы артиллерийские и минометные обстрелы районов населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Золотая Нива, Великая Новоселка и Новополь Донецкой области.
  • На Запорожском направлении оккупанты нанесли огневое воздействие по населенным пунктам Красное, Дорожнянка, Железнодорожное, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Червоноднепровка Запорожской области и Выщетарасовка на Днепропетровщине.
  • На Херсонском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Херсонской области, рядом с линией соприкосновения. Снова артиллерийским обстрелам подвергся город Херсон и его окрестности, пострадали мирные граждане.

Темы: войнаГенштаб
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Совет ЕС принял решение о 18-миллиардном пакете для Украины несмотря на вето Венгрии

фото, обновлено от 16:43Россияне попали в родильное отделение больницы в Херсоне

фотоСотни тысяч наличных и сухпайки оккупантов: что обнаружила СБУ у УПЦ МП на Харьковщине

видеоЖурналисты посчитали военные объекты РФ в оккупированном Крыму

Глава ОАСК отреагировал на санкции США: Проживу и без поездок в штаты

фотоСБУ разоблачила еще одного пособника врага в рясе

Все новости...
война
50 наемников из российской ЧВК ранены на Луганщине – Генштаб
В трех городах Беларуси стало больше российских мобилизованных
На Кинбурнской косе не осталось гражданских, одни оккупанты - Ким
Последние новости
21:55
фото, видеоВ Мелитополе горит церковь, которая была логовом оккупантов - мэр
21:34
Одесская область: власти предупреждают о длительном отсутствии света и просят по возможности выехать
21:00
В Дрездене от ранений скончался нападавший, захвативший заложников в торговом центре
20:41
Оккупанты говорят, что над Симферополем работает ПВО
20:27
Косово перенесло выборы в населенных сербами районах из-за повышенной опасности
20:05
фото, видеоВ Крыму горела казарма с военными, есть погибшие – СМИ
19:51
Совет ЕС принял решение о 18-миллиардном пакете для Украины несмотря на вето Венгрии
19:30
В Эстонию прибыла очередная партия южнокорейских САУ K9
19:15
После удара ВСУ насчитали 150 раненых оккупантов в Запорожье - Генштаб
18:56
Премьер Молдовы - Путину: наша страна самостоятельно решает, где хранить ее газ
Все новости...