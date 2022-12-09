Украинские бойцы поразили два района сосредоточения врагов и их техники – Генштаб ВСУ

В 289 сутки полномасштабной войны россияне наступают на Бахмутском направлении и улучшают свое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях, нанесли 4 ракетных и 9 авиационных ударов, Силы обороны Украины поразили два района сосредоточения противника.

Источник: оперативная информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 пятницы 9 декабря

Дословно Генштаб: "Противник продолжает сосредоточивать усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении. На Лиманском и Авдеевском направлениях пытается улучшить тактическое положение. На других направлениях враг сосредоточивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, обстреливает позиции наших войск и гражданские объекты. Оборудует оборонительные рубежи и позиции".

Детали: В течение суток российские оккупанты нанесли 4 ракетных и 9 авиационных ударов. Зафиксировано и 25 вражеских обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ракетным ударам подверглись мирные населенные пункты Запорожской области: пгт Камышеваха, села Григорьевское и Юльевка.

Угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины сохраняется и в дальнейшем.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

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В целом ситуация на разных направлениях такова: