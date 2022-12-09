Украинские бойцы поразили два района сосредоточения врагов и их техники – Генштаб ВСУ
В 289 сутки полномасштабной войны россияне наступают на Бахмутском направлении и улучшают свое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях, нанесли 4 ракетных и 9 авиационных ударов, Силы обороны Украины поразили два района сосредоточения противника.
Источник: оперативная информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 пятницы 9 декабря
Дословно Генштаб: "Противник продолжает сосредоточивать усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении. На Лиманском и Авдеевском направлениях пытается улучшить тактическое положение. На других направлениях враг сосредоточивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, обстреливает позиции наших войск и гражданские объекты. Оборудует оборонительные рубежи и позиции".
Детали: В течение суток российские оккупанты нанесли 4 ракетных и 9 авиационных ударов. Зафиксировано и 25 вражеских обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Ракетным ударам подверглись мирные населенные пункты Запорожской области: пгт Камышеваха, села Григорьевское и Юльевка.
Угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины сохраняется и в дальнейшем.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.
В целом ситуация на разных направлениях такова:
- На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. В городах Мозырь, Гомель и Могилев отмечено увеличение российских мобилизованных военнослужащих. В военкоматах Гомельской области продолжаются мероприятия по проверке учетных данных военнообязанных.
- На Северском направлении отдельные подразделения противника находятся в приграничных районах Брянской и Курской областей. Минометному обстрелу подвергся населенный пункт Ходино Сумской области.
- На Слобожанском направлении враг обстрелял из минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Стрелечья, Зеленое, Терновая, Старица, Чугуновка и Каменка Харьковской области.
- На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков и артиллерии различных типов по районам населенных пунктов Двуречная, Купянск, Крохмальное, Первомайское Харьковской области; Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.
- На Лиманском направлении противник нанес огневое поражение по районам населенных пунктов Грековка, Невское и Червонопоповка Луганской области и Торское и Григорьевка Донецкой области.
- На Бахмутском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы более двадцати населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменское, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Андреевка, Белая Гора, Курдюмовка, Озаряновка, Дылеевка и Железное Донецкой области.
- На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы по районам Авдеевки, Бердычей, Марьинки и Новомихайловки в Донецкой области.
- На Новопавловском направлении зафиксированы артиллерийские и минометные обстрелы районов населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Золотая Нива, Великая Новоселка и Новополь Донецкой области.
- На Запорожском направлении оккупанты нанесли огневое воздействие по населенным пунктам Красное, Дорожнянка, Железнодорожное, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Червоноднепровка Запорожской области и Выщетарасовка на Днепропетровщине.
- На Херсонском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Херсонской области, рядом с линией соприкосновения. Снова артиллерийским обстрелам подвергся город Херсон и его окрестности, пострадали мирные граждане.