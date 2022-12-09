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В США говорят о "беспрецедентной" военной помощи России Ирану в обмен на оружие

"Европейская правда"Пятница, 9 декабря 2022, 18:43
иллюстративное фото Getty Images

Соединенные Штаты утверждают, что в обмен на поставки Ираном России оружия для ведения войны в Украине Москва предоставляет Тегерану "беспрецедентный уровень" военно-технической поддержки.

Как пишет "Европейская правда", об этом собеседники в администрации президента США Джо Байдена рассказали NBC News.

Утверждается, что Россия может предоставить Ирану передовую военную технику и компоненты, в частности вертолеты и системы противовоздушной обороны. Весной 2022 года иранские пилоты учились в России управлять истребителем Су-35, что, по словам американских чиновников, указывает на то, что Иран "может начать получать самолеты в течение следующего (2023) года".

В администрации Байдена также считают, что Россия стремится сотрудничать с Ираном в разработке вооружений, в частности в контексте возможного создания совместной линии производства беспилотников на российской территории.

"Это партнерство представляет угрозу не только для Украины, но и для соседей Ирана в регионе. Мы поделились этой информацией с партнерами на Ближнем Востоке и во всем мире", - сказал американский чиновник на условиях анонимности.

Для противодействия партнерству Тегерана и Москвы США "рассматривают варианты объединения группы стран-единомышленников для обсуждения ирано-российского военного сотрудничества" и работают с другими странами, чтобы гарантировать, что Россия и Иран не смогут перемещать оборудование, оружие или деньги через их территорию.

"Мы накладываем санкции на субъектов, причастных к передаче иранских дронов России для использования в Украине. Мы оцениваем дальнейшие шаги, которые можем предпринять в отношении экспортного контроля, чтобы ограничить доступ Ирана к чувствительным технологиям", - добавил собеседник NBC News.

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Как известно, Россия последние несколько месяцев активно использовала иранские беспилотники-камикадзе Shahed, выдавая их за российские дроны "Герань", а также вела переговоры с Тегераном о поставках дополнительного оружия, прежде всего ракет. Кроме того, по некоторым данным, в оккупированной Украине были иранские инструкторы, которые помогали российским силам.

США, Европейский Союз и Канада уже ввели санкции против Ирана за военную помощь России, а Украина обсуждает возможность разрыва дипломатических отношений с Ираном. Официально Москва и Тегеран отрицают обвинения Запада.

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Темы: СШАИранРосcия
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