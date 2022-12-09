Путин допустил, что в военной доктрине РФ появится превентивный ядерный удар

Президент России Владимир Путин заявил, что допускает включение концепции превентивного ядерного удара в российскую военную доктрину.

Как сообщает "Европейская правда", такое он заявил на пресс-конференции в Кыргызстане в пятницу.

"У Соединенных Штатов есть теория превентивного удара, первое. Второе - они разрабатывают систему обезоруживающего удара. Что это такое? Это нанесение удара современными высокотехнологичными средствами, который по пунктам управления должен наноситься, лишать противника этих систем управления и так далее", - сказал Путин.

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"У нас же, в нашей Стратегии, сформулирован ответно-встречный удар, здесь секретов-то нет никаких. Что такое ответно-встречный? То есть в ответ. Это когда наша система СПРН – система предупреждения о ракетном нападении – фиксирует старты ракет в направлении территории Российской Федерации. Фиксирует – старты произошли, потом начинается ответ", - добавил он.

Российский президент допустил возможность "подумать о том, чтобы взять на вооружение наработки наших американских партнеров и их идеи обеспечения своей безопасности".

"Если потенциальный противник считает, что возможно использование теории превентивного удара, а мы - нет, то все-таки это нас заставляет задуматься над теми угрозами, которые нам создают такого рода идеями в сфере обороны других стран", - добавил он.

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Ранее Путин говорил, что, чтобы понять, в каких случаях Россия может применить ядерное оружие, надо прочитать ее военную доктрину.

Ранее канцлер Германии заявил, что риск того, что президент России Владимир Путин применит ядерное оружие в войне против Украины, снизился в ответ на международное давление. В ЕС так же отвергли ядерный шантаж и манипуляции РФ.

Больше о том, как на Западе сейчас относятся к российской ядерной угрозе, читайте в статье: Нестрашная ядерная угроза: на Западе перестают бояться ядерного удара РФ по Украине.