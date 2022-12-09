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Хотели рубить лес: на Ровенщине трактор с прицепом подорвался на мине

Елена РощинаПятница, 9 декабря 2022, 20:55
"Лесорубы" подорвались на мине в Ровенской области, фото Виталия Коваля

9 декабря в лесах вблизи пгт Заречное Ровенской области на мине подорвался прицеп трактора, когда местные жители ехали незаконно рубить лес.

Источник: глава Ровенской ОВА Виталий Коваль

Прямая речь: "Сегодня в лесах вблизи Заречного на мине подорвался прицеп трактора. К счастью – водитель и пассажир не пострадали. Ситуация произошла, когда местные жители занимались незаконной вырубкой леса. Во время разворота трактор сбил табличку маркировочного знака минное поле. А виновники были задержаны после попытки бегства. 

Подчеркиваю! На Ровенщине продолжает действовать запрет посещать леса. И не нужно думать, что вы "самые хитрые". Особенно, если хотите нажиться на незаконной вырубке леса".

 
 

Детали: Коваль призвал "быть внимательными и придерживаться здравого смысла", когда речь идет о жизни и безопасности.

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Темы: Ровенская областьминирование
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