Хотели рубить лес: на Ровенщине трактор с прицепом подорвался на мине

9 декабря в лесах вблизи пгт Заречное Ровенской области на мине подорвался прицеп трактора, когда местные жители ехали незаконно рубить лес.

Источник: глава Ровенской ОВА Виталий Коваль

Прямая речь: "Сегодня в лесах вблизи Заречного на мине подорвался прицеп трактора. К счастью – водитель и пассажир не пострадали. Ситуация произошла, когда местные жители занимались незаконной вырубкой леса. Во время разворота трактор сбил табличку маркировочного знака минное поле. А виновники были задержаны после попытки бегства.

Подчеркиваю! На Ровенщине продолжает действовать запрет посещать леса. И не нужно думать, что вы "самые хитрые". Особенно, если хотите нажиться на незаконной вырубке леса".

Детали: Коваль призвал "быть внимательными и придерживаться здравого смысла", когда речь идет о жизни и безопасности.