Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США наложили санкции на Воздушно-космические силы РФ из-за покупки иранских дронов

"Европейская правда"Пятница, 9 декабря 2022, 21:09
иллюстративное фото Getty Images

Соединенные Штаты решили ввести санкции против Воздушно-космических сил России и других российских учреждений из-за их причастности к незаконной закупке у Ирана беспилотников и их использования в войне в Украине.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", об этом в пятницу объявил во время телефонного брифинга координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Сегодня мы объявляем о введении санкций против трех российских учреждений, которые были в авангарде процесса приобретения и применения иранских беспилотников", - сказал он.

В этот перечень входят в частности Воздушно-космические силы России как бенефициар российско-иранского соглашения о передаче беспилотников, а также 924-й российский государственный центр беспилотной авиации, который отправлял свой персонал в Иран с целью обучения на иранских дронах.

Кроме того, по словам Кирби, США оценивают возможности для введения экспортных ограничений против Ирана, чтобы прекратить доступ соответствующих технологий в эту страну.

В сентябре США наложили санкции на иранскую компанию, которую они обвинили в координации военных полетов для транспортировки иранских беспилотников в Россию, а также на три другие компании, которые участвовали в производстве иранских беспилотников.

А в ноябре США ввели дополнительные санкции против физических и юридических лиц, причастных к производству или передаче России иранских беспилотников, которые она использует для атак на гражданскую инфраструктуру в Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, в Белом доме считают, что в обмен на поставки Ираном России оружия для ведения войны в Украине Москва предоставляет Тегерану "беспрецедентный уровень" военно-технической поддержки.

Читайте также: Вторые санкции мира: удастся ли Западу скорректировать внешнюю политику Ирана.

Темы: СШАсанкцииРосcияИран
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоЧетвертьфинал ЧМ-22: Марокко выбило Португалию из турнира, Франция прошла дальше

фото, видеоВ Мелитополе горит логово оккупантов - мэр

Одесская область: власти предупреждают о длительном отсутствии света и просят по возможности выехать

Совет ЕС принял решение о 18-миллиардном пакете для Украины несмотря на вето Венгрии

фото, обновлено от 16:43Россияне попали в родильное отделение больницы в Херсоне

фотоСотни тысяч наличных и сухпайки оккупантов: что обнаружила СБУ у УПЦ МП на Харьковщине

Все новости...
США
Снаряды для HIMARS и 155-мм артиллерии, усиление ПВО: детали нового пакета помощи США
Белый дом объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $275 млн
В США говорят о "беспрецедентной" военной помощи России Ирану в обмен на оружие
Последние новости
00:35
"Поджарилось около 200 оккупантов": мэр Мелитополя рассказал подробности ударов по базам врага
23:50
Украинские песни, вышедшие в ноябре: подборка
23:41
Более 1,5 миллиона человек сейчас без света только в Одесской области - Зеленский
23:25
Бенкси продает 50 уникальных работ в поддержку Украины
23:03
видеоЧетвертьфинал ЧМ-22: Марокко выбило Португалию из турнира, Франция прошла дальше
22:33
Эрдоган намекнул, что будет баллотироваться в президенты в последний раз
22:19
Зеленский: Если нет ракетных ударов, это не значит, что нет проблем
21:55
фото, видеоВ Мелитополе горит логово оккупантов - мэр
21:34
Одесская область: власти предупреждают о длительном отсутствии света и просят по возможности выехать
21:00
В Дрездене от ранений скончался нападавший, захвативший заложников в торговом центре
Все новости...