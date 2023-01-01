По всей Украине объявляли воздушную тревогу

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога.

Источник: карта alerts.in.ua

Детали: Воздушная тревога началась с южных областей.

Реклама:

В Киевской области тревога началась в 00:34, а в Киеве – в 00:35.

Из центра воздушная тревога распространилась на западные области.

Обновлено в 04:15. Власти отменили воздушную тревогу в большинстве областей.

ВИДЕО ДНЯ

По состоянию на 04:15 воздушная тревога продолжается в Киеве и Киевской области.

Обновлено в 04:25. Воздушную тревогу возобновили в четырех областях – Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской.

Также тревога продолжается в Киеве и Киевской области.

Обновлено в 05:00. На территории всей Украины – отбой воздушной тревоги.

В Киеве и Киевской области тревога продолжалась более 4 часов.