По всей Украине объявляли воздушную тревогу
Воскресенье, 1 января 2023, 04:00
Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога.
Источник: карта alerts.in.ua
Детали: Воздушная тревога началась с южных областей.
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В Киевской области тревога началась в 00:34, а в Киеве – в 00:35.
Из центра воздушная тревога распространилась на западные области.
Обновлено в 04:15. Власти отменили воздушную тревогу в большинстве областей.
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По состоянию на 04:15 воздушная тревога продолжается в Киеве и Киевской области.
Обновлено в 04:25. Воздушную тревогу возобновили в четырех областях – Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской.
Также тревога продолжается в Киеве и Киевской области.
Обновлено в 05:00. На территории всей Украины – отбой воздушной тревоги.
В Киеве и Киевской области тревога продолжалась более 4 часов.