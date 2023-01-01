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В Киеве и области работает ПВО

"Украинская правда"Воскресенье, 1 января 2023, 04:07
ППО, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА DEFENCE UA

В первый час 2023 года российские оккупанты совершили ракетную атаку на Украину, в Киеве и Киевской области работает противовоздушная оборона.

Источники: Киевская ОВА в Telegram, Киевская КМВА в Telegram, Виталий Кличко в Telegram, журналисты "УП"

Детали: В областной администрации сообщили, что на Киевщине сейчас работает ПВО.

Противовоздушная оборона также работает в Киеве.

В КГВА сообщили о сбитии ракеты над столицей.

По предварительной информации, обломки уничтоженной ракеты повредили автомобиль в Шевченковском районе Киева.

Обновлено в 01:20. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Голосеевском и Шевченковском районах.

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В Шевченковском районе обломок ракеты упал на автомобиль "Фольксваген".

По информации Кличко, жертв и пострадавших в результате обстрела столицы предварительно нет.

Обновлено в 01:45. Начальник полиции Киевщины Андрей Небытов написал в Telegram, что массированная воздушная атака врага продолжается, в некоторых районах области силы ПВО сбили воздушные объекты оккупантов.

Небытов также сообщил, что над Киевщиной зафиксирован пролет иранских "Шахедов".

Обновлено в 02:05. В КГВА подтвердили, что Киевскую область атакуют дроны. По вражеским объектам отрабатывает ПВО.

Обновлено в 02:20. Журналисты "УП" сообщают о трех громких взрывах, которые были слышны в центре Киева, звуки взрывов также слышны на Лесном массиве.

В КГВА сообщили, что в столице работает ПВО.

Обновлено в 04:07. Журналисты "УП" сообщают, что в Киеве снова слышны громкие взрывы.

Темы: КиевКиевская областьракетный удар
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