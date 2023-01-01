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31 декабря в Украине ликвидированы 760 россиян

Роман ПетренкоВоскресенье, 1 января 2023, 08:05
31 декабря в Украине ликвидированы 760 россиян
фото генштаба

Российские оккупанты потеряли на войне в Украине 31 декабря еще 760 воинов, 5 артсистем и 2 танка.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.01.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 106720 (+760) человек ликвидировано,
  • танков - 3031 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 6084 (+9) ед,
  • артиллерийских систем - 2021 (+5) ед,
  • РСЗО - 423 (+0) ед,
  • средства ПВО - 213 (+0) ед,
  • самолетов - 283 (+0) ед,
  • вертолетов - 269 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1792 (+46),
  • крылатые ракеты - 723 (+12),
  • корабли / катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4720 (+13) ед,
  • специальная техника - 181 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Темы: войнапразднования
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