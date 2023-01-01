31 декабря в Украине ликвидированы 760 россиян
Воскресенье, 1 января 2023, 08:05
Российские оккупанты потеряли на войне в Украине 31 декабря еще 760 воинов, 5 артсистем и 2 танка.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.01.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 106720 (+760) человек ликвидировано,
- танков - 3031 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 6084 (+9) ед,
- артиллерийских систем - 2021 (+5) ед,
- РСЗО - 423 (+0) ед,
- средства ПВО - 213 (+0) ед,
- самолетов - 283 (+0) ед,
- вертолетов - 269 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1792 (+46),
- крылатые ракеты - 723 (+12),
- корабли / катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4720 (+13) ед,
- специальная техника - 181 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.