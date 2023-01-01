Россияне сами обстреливают оккупированную Херсонщину, чтобы принудить к "эвакуации" – Генштаб ВСУ

Российские войска обстреливают оккупированные населенные пункты Херсонщины с целью дестабилизации гуманитарной ситуации и принуждения местного населения к так называемой "добровольной эвакуации".

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "С целью дестабилизации гуманитарной ситуации на временно занятых территориях Херсонской области и принуждения местного населения к так называемой "добровольной эвакуации" российские оккупационные войска обстреливают из минометов Олешки, Голую Пристань, Плавни, а также дачные поселения между указанными населенными пунктами".

Детали: Генштаб также сообщает, что в оккупированном Крыму продолжаются мероприятия мобилизации. Военные комиссариаты начали проверку списков лиц, которые еще не участвовали в широкомасштабном вторжении в Украину и подлежат призыву по мобилизации в 2023 году.

Кроме того, враг продолжает использовать гражданские учреждения для нужд лечения вооруженных российских оккупантов.

Так, в городе Первомайск Алчевского района Луганской области в помещении местной школы оккупанты развернули "полевой госпиталь" и лечат около 100 военнослужащих оккупационных войск. Кроме того, в помещении местного родильного дома, обустроенном под военный госпиталь, проходят лечение более 150 раненых наемников ЧВК "Вагнер".