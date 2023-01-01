Украину атакуют "Шахеды", во многих областях воздушная тревога
Воскресенье, 1 января 2023, 23:16
В Украину залетело две группы иранских беспилотников, во многих областях объявлена воздушная тревога.
Источник: глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram, председатель Киевской ОГА Алексей Кулеба, alerts.in.ua
Дословно Ким: "Воздух. Две группы мопедов".
Детали: По состоянию на 21:15 воздушная тревога объявлена в Кировоградской и Запорожской областях, а также традиционно на Луганщине и в оккупированном Крыму.
Позже тревога распространилась также на Херсонскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Донецкую и Черкасскую области.
Затем к ним добавились ряд других областей, включая Киевскую.
Председатель Киевской ОГА Алексей Кулеба сообщил, что в области - угроза атаки "Шахедами".
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