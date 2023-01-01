Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украину атакуют "Шахеды", во многих областях воздушная тревога

Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 января 2023, 23:16
воздушная тревога по состоянию на 23:40

В Украину залетело две группы иранских беспилотников, во многих областях объявлена воздушная тревога.

Источник: глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram, председатель Киевской ОГА Алексей Кулебаalerts.in.ua

Дословно Ким: "Воздух. Две группы мопедов".

Детали: По состоянию на 21:15 воздушная тревога объявлена в Кировоградской и Запорожской областях, а также традиционно на Луганщине и в оккупированном Крыму.

Позже тревога распространилась также на Херсонскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Донецкую и Черкасскую области.

Затем к ним добавились ряд других областей, включая Киевскую.

Председатель Киевской ОГА Алексей Кулеба сообщил, что в области - угроза атаки "Шахедами".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: беспилотникивойнаНиколаевская область
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Залужный подвел итоги 2022 года: Освобождено 40% оккупированных с февраля территорий

видео Пропагандист Соловьев призывает россиян не бояться смерти: Жизнь сильно переоценена

обновлено, фотоМужчина напал на священника УПЦ МП в Виннице: полиция остановила неадеквата выстрелом

Если Путин сохранит лицо, это будет последний гвоздь в гроб послевоенного порядка - посол

фото, видеоНа Львовщине задержан российский агент – СБУ

Ситуация в энергосистеме контролируемая несмотря на атаку РФ ночью - Укрэнерго

Все новости...
беспилотники
ПВО уничтожила над Киевом 32 воздушные цели – КГВА
В Украину залетели минимум 2 группы "Шахедов" – Ким
Силы обороны сбили 10 "Шахедов" и отбили атаки возле 15 населенных пунктов – сводка
Последние новости
19:14
Саммит Украина-ЕС состоится в Киеве
19:05
1 января в столице зафиксировали температурный рекорд: было тепло, как в апреле
18:43
фото Испанская полиция обнаружила скрытую коллекцию античных артефактов возрастом до 5000 лет
18:43
Генштаб подтвердил удар по оккупантам в Макеевке: потери россиян все еще считают
18:33
Несмотря на потери, оккупанты продолжают наступление на Бахмутском направлении – Генштаб
18:27
Чиновников компании Укроборонпрома подозревают в закупке некачественного оборудования для армии
18:15
Среди погибших в Макеевке были мобилизованные из Самарской области – российский губернатор
17:54
Европарламент инициирует снятие неприкосновенности с двух депутатов по делу "Катаргейта"
17:52
Польша готова принять у себя культурные объекты из Украины, если будет необходимость их вывезти
17:45
Прокуратура сообщила о подозрении мужчине, пытавшемуся украсть граффити Бэнкси
Все новости...