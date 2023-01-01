Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На войне погиб режиссер монтажа Виктор Онисько

"Украинская правда"Воскресенье, 1 января 2023, 23:33
Виктор Онисько, фото из Facebook жены

На фронте погиб известный украинский режиссер монтажа Виктор Онисько.

Источник: жена режиссера Ольга Бирзул в Facebook

Дословно: "Два раза на нуле – Херсонщина и Донбасс. Без всякой возможности на свидание. Ты очень устал, но берег своих собратьев. Ты переживал за каждую потерю. Ты говорил, что на войне нет большей пытки, чем сообщать семьям о погибших. Теперь и я почувствовала это на себе. Мое сердце разрывалось, когда твой воин рыдал в трубку и клялся мне, что не знал лучшего человека и командира".

Детали: Погибший защитник работал над украинскими фильмами и сериалами – в частности, над лентами "Захар Беркут" и "Сторожевая застава".

У него осталась 9-летняя дочь.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: война
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Генштаб подтвердил удар по оккупантам в Макеевке: потери россиян все еще считают

Залужный подвел итоги 2022 года: Освобождено 40% оккупированных с февраля территорий

видео Пропагандист Соловьев призывает россиян не бояться смерти: Жизнь сильно переоценена

обновлено, фотоМужчина напал на священника УПЦ МП в Виннице: полиция остановила неадеквата выстрелом

Если Путин сохранит лицо, это будет последний гвоздь в гроб послевоенного порядка - посол

фото, видеоНа Львовщине задержан российский агент – СБУ

Все новости...
война
Украину атакуют "мопеды" – Ким
Сумщина: 114 ударов за день, поврежден архитектурный памятник
Россия начала менять тактику обстрелов – ГУР
Последние новости
21:27
Премьер Польши обещает поговорить с украинским коллегой о "героизации Бандеры"
21:18
Новый глава МИД Израиля запланировал разговор с Лавровым и хочет меньше публично говорить о войне
21:07
В Севастополе слышали взрывы, оккупанты говорят: сбили беспилотник
20:53
Высший военный орган НАТО обсудит войну в Украине и обороноспособность Альянса
20:44
Пограничники в двух боях под Бахмутом уничтожили более десятка оккупантов
20:24
Более 80% русскоязычных литовцев негативно относятся к РФ – опрос
20:14
Россияне держат в плену 474 жителя Херсонщины – прокуратура
20:02
Киевская "елка несокрушимости" попала в рейтинг лучших новогодних деревьев от ВВС
19:56
Украина продлила временный безвиз для британцев еще на год
19:50
ВСУ освободили остров Большой Потемкинский в Херсонской области – нардеп
Все новости...