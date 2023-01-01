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На войне погиб режиссер монтажа Виктор Онисько

"Украинская правда"Воскресенье, 1 января 2023, 22:33
На войне погиб режиссер монтажа Виктор Онисько
Виктор Онисько, фото из Facebook жены

На фронте погиб известный украинский режиссер монтажа Виктор Онисько.

Источник: жена режиссера Ольга Бирзул в Facebook

Дословно: "Два раза на нуле – Херсонщина и Донбасс. Без всякой возможности на свидание. Ты очень устал, но берег своих собратьев. Ты переживал за каждую потерю. Ты говорил, что на войне нет большей пытки, чем сообщать семьям о погибших. Теперь и я почувствовала это на себе. Мое сердце разрывалось, когда твой воин рыдал в трубку и клялся мне, что не знал лучшего человека и командира".

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Детали: Погибший защитник работал над украинскими фильмами и сериалами – в частности, над лентами "Захар Беркут" и "Сторожевая застава".

У него осталась 9-летняя дочь.

Темы: война
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