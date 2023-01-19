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Европарламент принял резолюцию о спецтрибунале для Путина и Лукашенко

"Европейская правда"Четверг, 19 января 2023, 13:44
путин и лукашенко, Getty Images

Европарламент в четверг проголосовал за необязывающую резолюцию, которая призывает к созданию специального международного трибунала для преследования преступления агрессии России против Украины. 

Об этом сообщает "Европейская правда".

Европарламент считает, что создание специального трибунала заполнит большой пробел в текущей институциональной структуре международного уголовного правосудия и должно основываться на стандартах и принципах, которые применяются к Международному уголовному суду.

Депутаты подчеркнули в резолюции, что специальный трибунал должен привлечь к ответственности не только президента РФ Владимира Путина, но и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и руководство Беларуси. 

"Европарламент считает, что специальный международный трибунал должен иметь юрисдикцию для преследования не только Владимира Путина и политического и военного руководства Российской Федерации, но и Александра Лукашенко и политического и военного руководства Беларуси как государства-соучастника, с территории которого и при материально-технической поддержке которой Российская Федерация ведет свою агрессивную войну против Украины", - сказано в документе.

Евродепутаты отметили, что подготовительная работа ЕС по специальному трибуналу "должна начаться без промедления" и сосредоточиться на создании механизмов для специального трибунала в сотрудничестве с Украиной и поддержать украинские и международные органы власти в обеспечении доказательств, которые будут использованы в будущем специальном трибунале.

Евродепутаты призвали институты ЕС, в частности Еврокомиссию и Европейскую службу внешних действий, оказать тем временем поддержку для создания временной прокуратуры. Они считают, что создание этой службы было бы очень важным практическим шагом в расследовании и преследовании будущим спецтрибуналом преступления агрессии против Украины. Как сообщалось ранее ЕП, Европейская комиссия рассматривает возможность создания офиса международной прокуратуры для расследования преступления агрессии России против Украины. 

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Отдельный пункт резолюции посвящен использованию суверенных активов российского государства для возмещения нарушения Россией международного права в Украине. 

Принятие документа прокомментировала президент Европарламента Роберта Метсола.

"Последствия войны России против Украины огромны. Убиты дети, женщины, мужчины. Семьи разбиты. Разрушены больницы. Разрушены дома. Разрушены школы. Сегодня Европарламент призывает к срочному созданию специального международного трибунала. Военные преступники должны быть привлечены к ответственности. Немедленно", - написала она в Twitter.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок поддержала создание специального трибунала для привлечения России к ответственности за преступление агрессии против Украины. 

Темы: ЕвропарламентПутинЛукашенкосуд
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