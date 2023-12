Европарламент принял резолюцию о спецтрибунале для Путина и Лукашенко

Европарламент в четверг проголосовал за необязывающую резолюцию, которая призывает к созданию специального международного трибунала для преследования преступления агрессии России против Украины.

Европарламент считает, что создание специального трибунала заполнит большой пробел в текущей институциональной структуре международного уголовного правосудия и должно основываться на стандартах и принципах, которые применяются к Международному уголовному суду.

Депутаты подчеркнули в резолюции, что специальный трибунал должен привлечь к ответственности не только президента РФ Владимира Путина, но и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и руководство Беларуси.

"Европарламент считает, что специальный международный трибунал должен иметь юрисдикцию для преследования не только Владимира Путина и политического и военного руководства Российской Федерации, но и Александра Лукашенко и политического и военного руководства Беларуси как государства-соучастника, с территории которого и при материально-технической поддержке которой Российская Федерация ведет свою агрессивную войну против Украины", - сказано в документе.

Евродепутаты отметили, что подготовительная работа ЕС по специальному трибуналу "должна начаться без промедления" и сосредоточиться на создании механизмов для специального трибунала в сотрудничестве с Украиной и поддержать украинские и международные органы власти в обеспечении доказательств, которые будут использованы в будущем специальном трибунале.

Евродепутаты призвали институты ЕС, в частности Еврокомиссию и Европейскую службу внешних действий, оказать тем временем поддержку для создания временной прокуратуры. Они считают, что создание этой службы было бы очень важным практическим шагом в расследовании и преследовании будущим спецтрибуналом преступления агрессии против Украины. Как сообщалось ранее ЕП, Европейская комиссия рассматривает возможность создания офиса международной прокуратуры для расследования преступления агрессии России против Украины.

Отдельный пункт резолюции посвящен использованию суверенных активов российского государства для возмещения нарушения Россией международного права в Украине.

Принятие документа прокомментировала президент Европарламента Роберта Метсола.

"Последствия войны России против Украины огромны. Убиты дети, женщины, мужчины. Семьи разбиты. Разрушены больницы. Разрушены дома. Разрушены школы. Сегодня Европарламент призывает к срочному созданию специального международного трибунала. Военные преступники должны быть привлечены к ответственности. Немедленно", - написала она в Twitter.

