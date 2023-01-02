Силы ПВО сбили девять "Шахедов" и одну ракету над Днепропетровской и Запорожской областями
Понедельник, 2 января 2023, 01:13
Силы противовоздушной обороны уничтожили девять иранских беспилотников "Шахед" и одну высокоточную управляемую ракету над Днепропетровской и Запорожской областями.
Источник: воздушное командование "Восток" в Facebook
Дословно: "Силами авиации и зенитных ракетных войск над Днепропетровской и Запорожской областями уничтожено шесть ударных БПЛА типа "Шахед" и одну высокоточную управляемую ракету Х-59МК2, которая шла в направлении города Днепр.
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Еще три "Шахеда" сбиты противовоздушной обороной Сухопутных войск во взаимодействии с воздушным командованием "Восток".