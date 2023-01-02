В новогоднюю ночь ВСУ уничтожили в Макеевке 400 оккупантов

Разрушения на месте дислокации россиян в Макеевке, фото из социальных сетей

В новогоднюю ночь Силы обороны Украины нанесли удар по месту базирования российских военнослужащих в оккупированной Макеевке Донецкой области, в результате которого погибли 400 и ранены 300 оккупантов.

Источник: Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram

Детали: В СтратКоме сообщили, что благодаря точному удару в Макеевке удалось ликвидировать около 400 мобилизованных россиян, еще около 300 захватчиков получили ранения различной степени тяжести.

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Отмечается, что российские солдаты дислоцировались в здании местного профессионально-технического училища №19.

Здание ПТУ №19 в Макеевке до и после уничтожения оккупантов Фото из Telegram ВЧК-ОГПУ

СтратКом также опубликовал видео с места происшествия. На нем видно, что помещение, в котором находились мобилизованные россияне, полностью разрушено.

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Большие потери оккупантов в Макеевке фактически подтвердили российские пропагандисты.

Ведущий телеканала "Россия 1" Владимир Соловьев репостнул в своем Telegram сообщение о том, что распространение информации о военных потерях наказывается российским законодательством до 15 лет заключения.

А пропагандист Андрей Медведев возмутился халатностью оккупантов, которая привела к большим потерям личного состава.

"По Макеевке коротко. У каждого чрезвычайного происшествия есть имя, фамилия, отчество и должность. На 10 месяц войны считать противника дураком, который не видит ничего – опасно и преступно. Размещать личный состав где угодно в зданиях вместо того, чтобы размещать в укрытиях – это прямая помощь врагу", – написал он в Telegram.