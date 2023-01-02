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В РФ заявили, что украинский беспилотник атаковал энергообъект в Брянской области

"Украинская правда"Понедельник, 2 января 2023, 04:45
В РФ заявили, что украинский беспилотник атаковал энергообъект в Брянской области
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Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил, что украинский беспилотник повредил объект энергоснабжения в Климовском районе области.

Источник: Богомаз в Telegram

Прямая речь: "Сегодня утром (2 января – ред.) украинский БПЛА совершил атаку на Климовский район. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы.

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В результате нанесенного удара поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество".

Детали: В каком именно поселке поврежден энергообъект – российский губернатор не уточнил.

Справка. Климовский район расположен в юго-западной части Брянской области РФ. Район граничит с Черниговской областью Украины.

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Темы: электроэнергияРосcия
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