В РФ заявили, что украинский беспилотник атаковал энергообъект в Брянской области

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил, что украинский беспилотник повредил объект энергоснабжения в Климовском районе области.

Источник: Богомаз в Telegram

Прямая речь: "Сегодня утром (2 января – ред.) украинский БПЛА совершил атаку на Климовский район. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы.

В результате нанесенного удара поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество".

Детали: В каком именно поселке поврежден энергообъект – российский губернатор не уточнил.

Справка. Климовский район расположен в юго-западной части Брянской области РФ. Район граничит с Черниговской областью Украины.