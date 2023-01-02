Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Над Николаевской областью сбили 7 "Шахедов" – Ким

Елена РощинаПонедельник, 2 января 2023, 08:15

За последние сутки над Николаевской областью было сбито семь вражеских дронов "Shahed-136".

Источник: глава Николаевской ОВА (ОГА) Виталий Ким по информации районных военных администраций и Воздушного командования "Юг" по состоянию на 8 утра 2 января

Прямая речь: "Силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено шесть вражеских дронов "Shahed-136", еще один – воинами Национальной гвардии Украины.

В целом на территории Николаевской области обстрелов не зафиксировано".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Николаевская областьШахедвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

РФ пытается переложить ответственность за уничтожение оккупантов в Макеевке на "ДНР" – ISW

обновлено в 02:00Краматорск под ударом оккупантов – мэр

Зеленский: Россия планирует длительную атаку "Шахедами"

Новый глава МИД Израиля запланировал разговор с Лавровым и хочет меньше публично говорить о войне

Залужный подвел итоги 2022 года: Освобождено 40% оккупированных с февраля территорий

видео Пропагандист Соловьев призывает россиян не бояться смерти: Жизнь сильно переоценена

Все новости...
Николаевская область
Украину атакуют "Шахеды", во многих областях воздушная тревога
Перед боем курантов сбили еще 7 российских дронов-камикадзе на Николаевщине
В Украину залетели минимум 2 группы "Шахедов" – Ким
Последние новости
05:48
РФ пытается переложить ответственность за уничтожение оккупантов в Макеевке на "ДНР" – ISW
04:05
В правительстве рассказали, когда проведут индексацию пенсий
03:15
ВСУ сообщили об уничтожении вражеского склада боеприпасов в Сватово
02:00
обновлено в 02:00Краматорск под ударом оккупантов – мэр
01:06
Оккупанты готовят мобилизацию на захваченных территориях – ЦНС
00:20
Сумщина: враг нанес 70 ударов, повреждена школа
23:49
Омбудсмен встретится с Москальковой, чтобы обсудить освобождение пленных гражданских
23:27
обновлено в 02:15Россияне обстреляли Донецкую область, есть раненые
23:19
Французский мэр пригрозил судом двум альпинистам, которые заночевали на Монблане
23:14
видео (обновлено от 19.50)ВСУ освободили остров Большой Потемкинский в Херсонской области – источники
Все новости...