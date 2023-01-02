Над Николаевской областью сбили 7 "Шахедов" – Ким

За последние сутки над Николаевской областью было сбито семь вражеских дронов "Shahed-136".

Источник: глава Николаевской ОВА (ОГА) Виталий Ким по информации районных военных администраций и Воздушного командования "Юг" по состоянию на 8 утра 2 января

Прямая речь: "Силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено шесть вражеских дронов "Shahed-136", еще один – воинами Национальной гвардии Украины.

В целом на территории Николаевской области обстрелов не зафиксировано".