Постоянные атаки и энерготеррор РФ не поколебали украинцев: большинство – против уступок

Социологические опросы показывают устойчивую неготовность украинцев к территориальным уступкам, несмотря на давление и террор государства-агрессора - России.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, который проводился 4-27 декабря 2022 года

Дословно: "В мае, июле и сентябре 2022 года мы задавали вопрос о готовности к территориальным уступкам для скорейшего достижения мира. Сейчас, в декабре 2022 года, мы повторно задали этот вопрос для оценки динамики общественных настроений.

Реклама:

На графике 1 приведены ответы респондентов. Как можно видеть, для 85% респондентов никакие территориальные уступки не являются допустимыми. Лишь 8% считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий.

В сентябре 87% считали уступки недопустимыми, но разница с текущим показателем - в пределах статистической погрешности, то есть фактически изменений не произошло. Также в сентябре столько же, сколько и сейчас (8%) выступали за переговоры и готовы были отказаться от определенных территорий. При этом сейчас доля тех, кто не поддерживает территориальные уступки, немного, но выше показателя по состоянию на май 2022 года".

Детали: Во всех регионах Украины абсолютное большинство населения против любых территориальных уступок. Даже среди жителей Востока, который сейчас претерпевает интенсивные бои, 80% против уступок (готовы на уступки - только 9%), а среди жителей Юга - 82% против уступок (готовы - только 10%). По сравнению с сентябрем во всех регионах ситуация более-менее стабильна, отмечают социологи.

ВИДЕО ДНЯ

И среди украиноязычных, и двуязычных, и русскоязычных украинцев (респондентов, которые причисляют себя к украинцам по национальности) абсолютное большинство против любых уступок.

Прямая речь заместителя директора КМИС Антона Грушецкого: "Украинцы после 10 месяцев изнурительной и жестокой войны сохраняют стойкость и отвергают нарратив "потребности территориальных уступок для умиротворения агрессора".

С октября и по сей день Россия осуществляет регулярные террористические атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, оставляя миллионы украинцев без света, тепла и воды. Очевидной целью является террор населения и создание ситуации внутреннего напряжения для давления на военно-политическое руководство страны. Однако анализ общественных настроений в динамике показывает, что все эти многочисленные атаки никак не повлияли на готовность украинцев идти на компромиссы".

Справка: В течение 4-27 декабря 2022 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус".

Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) было опрошено 2005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года).

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.