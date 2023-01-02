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Учения российских и беларусских войск в очередной раз продолжили

Валентина РоманенкоПонедельник, 2 января 2023, 13:04
Учения российских и беларусских войск в очередной раз продолжили
иллюстративное фото Минобороны РБ

Учения вооруженных сил России и Беларуси продлены как минимум до 8 января.

Источник: телеграмм-канал мониторинговой группы "Беларускі Гаюн"

Детали: Проект ссылается на график проведения учений на беларусских полигонах.

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Отмечается, что 31 декабря и 1 января стали выходными днями для некоторых полигонов. Также некоторые полигоны, на которых сконцентрированы ВС РФ были без выходных: "Осиповичский" и "Доманово".

 

В целом, продление учений на беларусских полигонах со 2 января на данный момент выглядит следующим образом:

◾227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 07.01;

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◾Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 06.01;

◾Полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 06.01;

◾Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 08.01;

◾212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 06.01;

◾230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 07.01;

◾174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 08.01;

◾Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 08.01.

По данным мониторинговой группы, общее число продлений совместных учений составило уже 36 недель.

Темы: БеларусьРосcияармиявойна
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