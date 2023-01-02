В оккупированном Бердянске заявляют, что сбили самодельный беспилотник
Понедельник, 2 января 2023, 13:15
Оккупационные власти заявляют, что в захваченном Бердянске Запорожской области российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник.
Источник: коллаборант россиян Владимир Рогов, который поставлен руководить оккупационной администрацией на захваченных территориях Запорожской области
Прямая речь: "Официальная информация по взрыву в Бердянске. Расчётом ПВО ВС РФ в 35 км севернее города был замечен и уничтожен разведывательный БЛА кустарного производства. Жертв и разрушений нет".
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Детали: Перед тем в Telegram-каналах ходила информация о взрывах в оккупированном Бердянске: звук слышали во всем городе, а в районе аэропорта видели дым.