Если Путин сохранит лицо, это будет последний гвоздь в гроб послевоенного порядка - посол

Постпред Польши в ООН Кшиштоф Щерский считает, что западные попытки сохранить лицо президенту РФ лишь окончательно добьют международный порядок, сложившийся после Второй мировой войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью PAP.

По мнению Щерского, ключевым вопросом для того, как пройдет новый год, будет то, произойдет ли перелом в войне в Украине и при каких условиях.

"Для содержания мира важнейшим вопросом является: как будут решаться вопросы с Россией? Возможно ли, что российский империализм будет признан идеологией, которая угрожает мировому порядку, на том же основании, на котором в свое время был признан немецкий нацизм?

Потому что если бы это произошло, то это открыло бы путь к повторению решений, принятых после окончания Второй мировой войны - лишение России инструментов играть роль глобальной сверхдержавы (в том числе в ООН), предание под международный суд военных преступников в погонах и костюмах, включая Путина, выплата военных репараций и другие подобные меры", - убежден Щерский.

Если, по его словам, возобладает вариант "наведения порядка" и сохранения лица Путина это может стать "последним гвоздем в гроб послевоенного порядка, символизируемого принципами Устава ООН".

Напомним, в начале декабря президент Франции Эммануэль Макрон в телеэфире заявил, что Запад должен подумать, как удовлетворить потребность России в гарантиях безопасности, если Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине.

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Это заявление раскритиковали и в Украине, и в ряде европейских столиц. В МИД Польши заявили, что если кто-то и нуждается в гарантиях безопасности, так это Украина и государства Центрально-Восточной Европы. В Хельсинки также заявили, что в нынешних обстоятельствах нужны гарантии не для России, а гарантии против России.

Премьер Эстонии отметила, что преждевременно начинать с Россией переговоры о мире опасно, и не только для Украины.

Макрон после критики заявил, что его словам придали преувеличенное значение.