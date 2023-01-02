В Украине на выходные прогнозируют резкое похолодание

В ближайшие дни в Украине сохранится теплая погода, без осадков, 5 января ночью прогнозируют мокрый снег, а 7 января похолодает до -8-10°.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: 3 января в Украине ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром в восточных и большинстве центральных областей местами туман. Ночью 3-8° тепла, днем +7+12°. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

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4 и 5 января ночью +3°+1°, днем +4°+6°. 4 января без осадков, 5 января ночью прогнозируют мокрый снег, днем – дождь.

6 января ночью ожидается небольшой снег -2°-4°, днем без существенных осадков, -4°-2°.

7 января прогнозируют существенное похолодание: ночью -8°-10°, без осадков, днем -8°-6° и по всей территории Украины снег.