Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украине на выходные прогнозируют резкое похолодание

Ирина БалачукПонедельник, 2 января 2023, 14:05
В Украине на выходные прогнозируют резкое похолодание
Фото pixabay.com

В ближайшие дни в Украине сохранится теплая погода, без осадков, 5 января ночью прогнозируют мокрый снег, а 7 января похолодает до -8-10°.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: 3 января в Украине ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром в восточных и большинстве центральных областей местами туман. Ночью 3-8° тепла, днем +7+12°. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Реклама:

4 и 5 января ночью +3°+1°, днем +4°+6°. 4 января без осадков, 5 января ночью прогнозируют мокрый снег, днем – дождь.

6 января ночью ожидается небольшой снег -2°-4°, днем без существенных осадков, -4°-2°. 

 

7 января прогнозируют существенное похолодание: ночью -8°-10°, без осадков, днем -8°-6° и по всей территории Украины снег. 

ВИДЕО ДНЯ
 

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
погода
Жара в Киеве бьет рекорды второй день подряд
Три температурных рекорда были в Киеве 27 августа
В Киеве ввели тепловой режим
Последние новости
04:50
Во Львове прогремел взрыв
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: